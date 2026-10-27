Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Züge durchsucht

Polizei erwischt Kinder mit illegalen Böllern

Wien
27.10.2026 11:57
Die Polizei hat 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.
Die Polizei hat 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Floridsdorf in Wien machte die Polizei Mitte Oktober einen brisanten Fund. Drei Minderjährige hatten zahlreiche teils gefährliche und verbotene Feuerwerkskörper bei sich. Insgesamt stellten die Beamten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Beamten der Bereitschaftseinheit kontrollierten am 11. Oktober insgesamt acht Züge, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen. Dabei stießen sie bei den drei Minderjährigen auf zahlreiche Feuerwerkskörper, darunter auch besonders gefährliche Pyrotechnik der Kategorie F4 sowie Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz.

Weitere Böller im Mistkübel entdeckt
Doch damit nicht genug: In einem Mistkübel eines Zuges fanden die Polizisten weitere pyrotechnische Gegenstände. Wem diese gehörten, konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.

Lesen Sie auch:
Mit dieser Luftdruckpistole wurde der 25-Jährige auf der Rotenturmstraße bedroht.
Pistole an Kopf
Männer bedrohten Kinder und Passanten mit Waffen
27.10.2026

Insgesamt wurden 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Die entsprechenden Anzeigen wurden erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.10.2026 11:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
3° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
2° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
4° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
2° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-0° / 12°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
117.559 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
101.567 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
98.670 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2068 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1181 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Wien
Züge durchsucht
Polizei erwischt Kinder mit illegalen Böllern
Pistole an Kopf
Männer bedrohten Kinder und Passanten mit Waffen
Cup Vienna vs. Rapid
„Hätten locker 10.000 Tickets verkaufen können“
ÖFB-Cup-Achtelfinale
First Vienna gegen SK Rapid ab 18 Uhr LIVE
ÖFB-Cup-Achtelfinale
Austria Wien gegen TSV Hartberg ab 18 Uhr LIVE
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf