Polizei erwischt Kinder mit illegalen Böllern

Bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Floridsdorf in Wien machte die Polizei Mitte Oktober einen brisanten Fund. Drei Minderjährige hatten zahlreiche teils gefährliche und verbotene Feuerwerkskörper bei sich. Insgesamt stellten die Beamten 254 pyrotechnische Gegenstände sicher.
Die Beamten der Bereitschaftseinheit kontrollierten am 11. Oktober insgesamt acht Züge, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen. Dabei stießen sie bei den drei Minderjährigen auf zahlreiche Feuerwerkskörper, darunter auch besonders gefährliche Pyrotechnik der Kategorie F4 sowie Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz.
Weitere Böller im Mistkübel entdeckt
Doch damit nicht genug: In einem Mistkübel eines Zuges fanden die Polizisten weitere pyrotechnische Gegenstände. Wem diese gehörten, konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.
Insgesamt wurden 254 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Die entsprechenden Anzeigen wurden erstattet.
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