Polizei erwischt Kinder mit illegalen Böllern

Die Beamten der Bereitschaftseinheit kontrollierten am 11. Oktober insgesamt acht Züge, die aus dem benachbarten Tschechien nach Wien kamen. Dabei stießen sie bei den drei Minderjährigen auf zahlreiche Feuerwerkskörper, darunter auch besonders gefährliche Pyrotechnik der Kategorie F4 sowie Produkte mit verbotenem Blitzknallsatz.