„Hätten locker 10.000 Tickets verkaufen können“

6168 Fans dürfen das Spektakel genießen

So einen derartigen Run auf Tickets für ein Vienna-Spiel auf der Hohen Warte gab es seit Mai 2022 nicht mehr. Damals verfolgten 7000 Zuschauer das „Derby of Love“ gegen den Sportklub in der Regionalliga Ost. Heute sollen es exakt 6168 Fans sein, wohl die Hälfte davon wird den Gästen die Daumen drücken. Die legendäre Wiese unterhalb der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist aus Sicherheitsgründen gesperrt, dafür wurde das sonst geschlossene Gelände hinter einem Tor für etwa 1200 Zuschauer geöffnet.