„Hätten locker 10.000 Tickets verkaufen können“

Ältester Fußballverein Österreichs gegen Rekordmeister, Blau-Gelb gegen Grün-Weiß: Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups empfängt heute (ab 18 Uhr auf sportkrone.at) der First Vienna FC in der seit Wochen ausverkauften Naturarena Hohe Warte den SK Rapid Wien. krone.at schaute den Organisatoren bei den letzten Vorbereitungen über die Schultern (siehe Video oben).
Freitagabend, Wien-Döbling. In und vor der Naturarena Hohe Warte herrscht ein reges Treiben. An allen Ecken und Enden wird fleißig geschraubt, gehämmert und geputzt. Gastrostände und Dixiklos werden aufgebaut, Bierfässer angeschlossen, in den VIP-Klubs Tische gedeckt. Mittendrin im Geschehen ist Vienna-Pressesprecher Christof Kopf, der gemeinsam mit einem mehrköpfigen Team alle wichtigen Abläufe koordiniert und dabei stets den Überblick behält.
Video: Rundblick Hohe Warte
„Alles auf Schiene“
„Mittlerweile hat es sich beruhigt, aber die letzten Tage waren schon ziemlich hektisch und anstrengend. Es gab vieles zu organisieren, aber wir haben alles rechtzeitig auf Schiene gebracht“, erzählt der Tausendsassa gegenüber krone.at. Immer wieder stand er im regen Austausch mit Behörden, Polizei, ÖFB und Rapid. Sein Handy glühte förmlich. Auch jetzt noch trudeln diverse Ticketanfragen ein, aber Kopf muss die Spätentschlossenen enttäuschen: „Wir sind seit Wochen restlos ausverkauft. Wir hätten sicher über 10.000 Tickets verkaufen können!“
Fotoserie: Die Naturarena Hohe Warte putzt sich heraus
6168 Fans dürfen das Spektakel genießen
So einen derartigen Run auf Tickets für ein Vienna-Spiel auf der Hohen Warte gab es seit Mai 2022 nicht mehr. Damals verfolgten 7000 Zuschauer das „Derby of Love“ gegen den Sportklub in der Regionalliga Ost. Heute sollen es exakt 6168 Fans sein, wohl die Hälfte davon wird den Gästen die Daumen drücken. Die legendäre Wiese unterhalb der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist aus Sicherheitsgründen gesperrt, dafür wurde das sonst geschlossene Gelände hinter einem Tor für etwa 1200 Zuschauer geöffnet.
Die Stadioneingänge auf der Hohen Warte im Überblick:
Rund 200 Arbeitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Dutzende Exekutivbeamte stehen parat, um mögliche Krawalle zu vermeiden. Allein Rapid bringt zehn Fanordner mit. „Die Abstimmung mit Rapid verlief bestens. Einem heißen, aber friedlichen Fußballfest steht nicht mehr im Weg“, so Kopf.
So viele Fans auf der Hohen Warte gab es schon lange nicht mehr.
Vienna-Fanbeauftragte Ines Schnell
Vienna träumt von Sensation wie vor 20 Jahren
Voll im Cup-Fieber ist auch schon Vienna-Fanbeauftragte Ines Schnell. Sie schupft den Fanshop am Vorplatz der Arena. Gerade kam der letzte Karton mit Schals, die extra für dieses eine Cup-Spiel entworfen wurden, an. Insgesamt 300 Stück gibt es heute käuflich zum 15 Euro zu erwerben. „Jetzt merke ich langsam, dass bei mir die Nervosität steigt. So viele Fans auf der Hohen Warte gab es schon lange nicht mehr.“
Ihr Tipp fürs Spiel? „Hoffentlich gelingt uns eine Überraschung, das wäre jein Traum. Die Burschen sind in einer Top-Form und hochmotiviert.“ Gutes Omen: Vor 20 Jahren sorgte die Vienna gegen Rapid schon einmal für einen unvergesslichen Cup-Abend. Am 13. September 2006 warfen die Blau-Gelben die Hütteldorfer aus dem Bewerb und brachten die Hohe Warte zum Beben.
Das Wichtigste auf einen Blick:
Spielbeginn: 18 Uhr, Naturarena Hohe Warte in Wien-Döbling
Stadionöffnung: 16.30 Uhr
Sektoren A-G: Haupteingang, Klabundgasse 11
Sektoren H-J: Gästeeingang, Aussichtsweg in Richtung des Döblinger Bades Google-Maps
Anreise: Die Parkmöglichkeiten rund um die Naturarena sind stark begrenzt. Die Vienna empfiehlt daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen Haltestellen in der Nähe: U4, S45, 5B, 10A, 11A, 38A, 39A, D (Heiligenstadt), 10A, 39A, D (Gunoldstraße), 37 (Barawitzkagasse)
Gastronomie: An allen Gastroständen ist ausschließlich Kartenzahlung möglich. Zusätzliche Ausgabestellen wurden eingerichtet.
Ein Muss für Fans: Für dieses UNIQA ÖFB-Cup-Duell gibt es einen eigenen Begegnungsschal. Erhältlich ist dieser beim Haupteingang und im Fanshop um 15 Euro. Die Stückzahl ist stark limitiert.
Frühzeitige Anreise mit den Öffis wird dringend empfohlen
Anpfiff heute ist um 18 Uhr, Einlass ist bereits um 16.30 Uhr. Wegen des starken Andrangs rät Kopf allen Fans, früh genug ins Stadion zu kommen. „Aufgrund des erwarteten hohen Zuschauerandrangs kann es beim Einlass zu längeren Wartezeiten kommen“, appelliert Kopf an die Geduld der Zuschauer.
Da die Tiefgaragenplätze bereits ausreserviert sind und es rund um die Arena sehr wenige Parkplätze gibt, raten die Vereinsverantwortlichen, mit den Öffis (z.B. U4 Heiligenstadt) anzureisen. Achtung: An allen Gastroständen ist ausschließlich Kartenzahlung möglich.
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