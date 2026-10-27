Autoindustrie-Krise: „Wucht hat mich überrascht“

Die Automobilindustrie steckt in einer fundamentalen Krise und steht vor einem großen Wandel. In dieser spannenden Zeit übergibt Helmut Eichlseder nach 25 Jahren an der Spitze das große Institut für Antriebssysteme an der TU Graz. Er blickt auf Europas Fehlentscheidungen, Chinas rasante Aufholjagd und die schwierige Situation in der Steiermark.
Ausräumen im Büro von Helmut Eichlseder: Seit 1. Oktober ist er offiziell im Ruhestand, doch am Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme wird er weiterhin aktiv sein – wenn auch nicht mehr als Leiter. Gerade bereitet er eine große Tagung in Mailand vor. Der satte Motorrad-Sound seines Handy-Klingeltons verrät seine Leidenschaft.
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