Autoindustrie-Krise: „Wucht hat mich überrascht“

Ausräumen im Büro von Helmut Eichlseder: Seit 1. Oktober ist er offiziell im Ruhestand, doch am Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme wird er weiterhin aktiv sein – wenn auch nicht mehr als Leiter. Gerade bereitet er eine große Tagung in Mailand vor. Der satte Motorrad-Sound seines Handy-Klingeltons verrät seine Leidenschaft.