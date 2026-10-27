Hacker-Fähigkeiten von China-KI Kimi eingeschränkt

Das chinesische Start-up Moonshot AI hat die Hacking-Fähigkeiten seines neuesten KI-Modells nach eigenen Angaben eingeschränkt. Um die Angriffsfähigkeiten zu beschränken, seien Daten mit Bezug zur Cybersicherheit aus den Trainingsdatensätzen entfernt worden, ohne die allgemeine Programmierfähigkeit zu beeinträchtigen. Dies teilte das in Peking ansässige Unternehmen am Samstag bei der Vorstellung seines neuen Modells „Kimi K3.1 Pro“ mit.