Mordfall Kammerer: Freispruch ist rechtskräftig!

Der Prozess fand an zwei Verhandlungstagen im Schwurgerichtssaal statt. Über seine Schuld oder Unschuld haben schließlich die Geschworenen entschieden – und sie waren sich einig: Sie sprachen den 42-Jährigen, der stets seine Unschuld beteuerte und sich über die Jahre hinweg in Australien ein Leben aufgebaut hat, einstimmig frei. Nur rund eineinhalb Stunden benötigten sie, um sich zu beraten.