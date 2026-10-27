Was hinter dem Paukenschlag des Chip-Riesen steckt

Viele Jobs – aber keine neuen durch diese Investition

Infineon beschäftigt in Österreich rund 5800 Mitarbeiter, davon etwa 2500 in Forschung und Entwicklung und 2600 in der Produktion. Allein in den letzten zehn Jahren wurden 2300 Arbeitsplätze aufgebaut. Doch durch die aktuelle Investition werden keine zusätzlichen Jobs geschaffen. „Diese Investition ist eine Maßnahme zur Stärkung der Produktivität. Das heißt, wir sichern damit und stärken damit unsere Arbeitskräfte jetzt vor Ort“, stellte Herlitschka klar. Auf Nachfrage bestätigt sie: „Durch diese Investition jetzt nicht“ – keine neuen Arbeitsplätze. Der Effekt sei vielmehr die Absicherung der bestehende Jobs.