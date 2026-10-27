Wilde Schlägerei! Kult-Derby versinkt im Chaos

Nach den Tumulten machten sich die Beteiligten gegenseitig Vorwürfe. „Wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, wer zuerst angegriffen hat“, sagte Bardakci. Brown machte hingegen die Spieler von Galatasaray für die Eskalation verantwortlich. „Ihr Kapitän hat Matteo Guendouzi an den Haaren gezogen. Ich habe das gesehen und ihn verteidigt“, sagte der Engländer.