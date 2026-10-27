Israel entscheidet zwischen Tradition und Angst

Für Besucher des Heiligen Landes, war vor der „Schicksalswahl“ im öffentlichen Raum nicht viel zu merken. Während in Wahlzeiten Österreich mit Dreiecksständern zugepflastert ist, gibt es am Weg vom Flughafen ins Zentrum von Tel Aviv kaum Polit-Plakate zu sehen. Am auffälligsten sind noch Hupkonzerte, wenn Parteien Autofahrer per Handy auffordern, gleichzeitig Lärmsignale abzugeben.