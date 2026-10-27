Swift zeigte sich bei Gala im sexy XS-Röckchen!

Was für eine Ehre: Superstar Taylor Swift wurde am Montag in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Bei der Gala bekam sie doppelt Aufmerksamkeit: Denn ihr kesses Mini-Röckchen war nicht zu übersehen ...
Wow! Am Montag waren bei der Gala in der Nashville Hall of Fame alle Augen auf Taylor Swift gerichtet. Denn: Sie wurde nicht nur in die Nashville Hall of Fame aufgenommen und ist damit das jüngste Mitglied aller Zeiten. Sie sorgte auch mit ihrem heißen Outfit für Schnappatmung!
Die Musikerin trug ein trägerloses Minikleid von Raisa Vanessa mit auffälligem Blumenmuster. Das Oberteil des Kleides lag körperbetont an, während der Rock leicht ausgestellt war. Das betonte Taylors wunderschöne A-Silhouette. Das Kleid kombinierte Vintage-Elemente mit modernem Chic. Vor allem der kurze Rock verlieh dem Kleid jugendlichen Charakter.
Das tiefe Schwarz des Kleides bildete die Basis und brachte die floralen Elemente in den Farben Violett, Purpur, Rostorange und Goldgelb besonders gut zur Geltung. Ihre Haare trug die Sängerin in lockeren Wellen, ein paar Strähnchen waren nach hinten zusammengebunden, der gerade Pony rahmte das Gesicht. Ihr Make-up war dezent und auch bei der Wahl des Schmucks setzte Taylor auf schlichte Glitzerohringe und Glitzer-Halskette.
Ein Highlight waren auch Taylors Schuhe. Die violetten High-Heel-Sandaletten überzeugten mit glänzendem Finish. Die glitzernden Schmucksteine rund um den Knöchel setzten zudem hübsche Akzente.
Taylors Anfänge waren Countrymusik
Swift ist aktuell die erfolgreichste Musikerin der Welt. Die Aufnahme in die Nashville Hall of Fame ist für die 36-Jährige eine besondere Ehre, denn: Ihre musikalischen Anfänge waren in der Country-Szene. Wer sich an Taylor Swifts Anfänge erinnert, weiß, dass die Sängerin ursprünglich mit Countrymusik begonnen hat.
„Verrückt“
Mit Songs wie „Tim McRaw“, „Fearless“ und „Our Song“ feierte die Sängerin vor etwa 20 Jahren ihr Debüt. Sie selbst erinnerte sich bei der Gala an ihre Anfänge: „Ich hatte das Glück, mit 14 einen Vertrag bei Sony Publishing zu bekommen und habe sofort losgelegt.“ Und zum Abschluss sagte sie: „Mir ist bewusst, wie verrückt das ist. Ich werde es für immer in Ehren halten.“
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