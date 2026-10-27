Swift zeigte sich bei Gala im sexy XS-Röckchen!

„Verrückt“

Mit Songs wie „Tim McRaw“, „Fearless“ und „Our Song“ feierte die Sängerin vor etwa 20 Jahren ihr Debüt. Sie selbst erinnerte sich bei der Gala an ihre Anfänge: „Ich hatte das Glück, mit 14 einen Vertrag bei Sony Publishing zu bekommen und habe sofort losgelegt.“ Und zum Abschluss sagte sie: „Mir ist bewusst, wie verrückt das ist. Ich werde es für immer in Ehren halten.“