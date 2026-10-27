Auto kaufen, leasen oder finanzieren lassen?

Die meisten Österreicher kaufen oder besitzen in ihrem Leben zwischen acht und elf Autos. Die kostspielige Entscheidung für ein Gefährt sollte gut überlegt sein. Immer häufiger stellt sich die Frage des Leasens. Doch ist diese Variante günstiger als der Barkauf oder die Fremdfinanzierung? Krone+ rechnete bei unterschiedlichen Modellen nach.