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Auto kaufen, leasen oder finanzieren lassen?

Motor
27.10.2026 11:55
Barkauf, Leasing oder Fremdfinanzierung – welche Variante ist am besten?
Barkauf, Leasing oder Fremdfinanzierung – welche Variante ist am besten?(Bild: Suchada Toemkraisri)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die meisten Österreicher kaufen oder besitzen in ihrem Leben zwischen acht und elf Autos. Die kostspielige Entscheidung für ein Gefährt sollte gut überlegt sein. Immer häufiger stellt sich die Frage des Leasens. Doch ist diese Variante günstiger als der Barkauf oder die Fremdfinanzierung? Krone+ rechnete bei unterschiedlichen Modellen nach.

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Im Jahr 2025 wurden in Österreich rund 285.000 Autos neu angemeldet. Rund 60 Prozent davon, also 162.000 Fahrzeuge, wurden von den Österreichern geleast. Das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2024.

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