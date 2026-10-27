Lilli Tagger gegen Venus Williams – heute LIVE

Die als Nummer 4 gesetzte Lilli Tagger trifft beim WTA-250-Tennisturnier in Guangzhou auf die 46-jährige Venus Williams. Die US-Amerikanerin hat heuer bei ihren zwölf Antritten auf der Tour im Einzel immer in der ersten Runde verloren, auch in China ist die frühere Weltranglisten-Erste nur dank einer Wildcard dabei.