Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick

Paula Moltzan hat zum Auftakt der neuen Ski-Weltcupsaison den Riesentorlauf in Sölden für sich entschieden. Die US-Amerikanerin triumphierte gerade mal eine Hundertstelsekunde vor Lara Colturi (Albanien). Die Deutsche Emma Aicher (+0,52) komplettiert das Podium. Als einzige Österreicherin hatte es Franziska Gritsch in den zweiten Durchgang geschafft. Die Lokalmatadorin zeigte eine ansprechende Leistung und verbesserte sich im zweiten Durchgang noch auf den neunten Rang.
Lokalmatadorin Gritsch schaffte es als einzige Österreicherin in den zweiten Durchgang und rettete vor 14.600 Zuschauern die rot-weiß-rote Ehre. Die 29-Jährige, die seit fast drei Jahren abseits des ÖSV als kleines Privatteam trainiert, verbesserte sich nach Rang 15 im ersten Lauf mit der siebentbesten Zeit im zweiten Durchgang. Gritsch schaffte zum sechsten Mal im Riesentorlauf einen Top-Ten-Platz, zuletzt war ihr das im März 2024 in Aare gelungen. Stephanie Brunner (38.), Ricarda Haaser (40.), Victoria Olivier (49.), Elena Riederer (55.), Valentina Rings-Wanner (57.), Leonie Raich (60.) und Natalie Falch (61.) verpassten das Finale.
Österreichs Top-Riesentorläuferin Scheib war auf dem Weg zur Bestzeit, als sie im ersten Durchgang stürzte. Die Vorjahressiegerin flog nach Zwischenbestzeit im Steilhang von der Strecke ab, war nach kurzer Zeit aber selbstständig wieder auf den Beinen. Sie spüre das Knie, es dürfte sich aber nicht um eine gröbere Verletzung handeln, meinte die Steirerin. „Die ersten Checks waren einmal positiv“, sagte Scheib in den ersten Zielraum-Interviews. Die 28-Jährige, die in der Vorsaison den Riesentorlauf-Weltcup für sich entschieden hat, hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich.
Shiffrin gab Führung aus der Hand
Shiffrin griff mit für sie selbst überraschender Bestzeit im ersten Durchgang nach ihrem 111. Weltcupsieg, musste sich aber schließlich mit Rang sieben begnügen. Der Sieg ging dennoch an das US-Team. Die 32-jährige Moltzan war davor schon zehnmal auf dem Stockerl gestanden, aber noch nie ganz oben. Diesmal hatte sie mit dem knappsten Vorsprung von einer Hundertstel auch das Glück auf ihrer Seite.
Der Start des Rennens hatte sich wegen notwendiger Arbeiten an der Strecke wegen nächtlichen Schneefalls um eine halbe Stunde verzögert
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.