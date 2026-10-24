Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick

Österreichs Top-Riesentorläuferin Scheib war auf dem Weg zur Bestzeit, als sie im ersten Durchgang stürzte. Die Vorjahressiegerin flog nach Zwischenbestzeit im Steilhang von der Strecke ab, war nach kurzer Zeit aber selbstständig wieder auf den Beinen. Sie spüre das Knie, es dürfte sich aber nicht um eine gröbere Verletzung handeln, meinte die Steirerin. „Die ersten Checks waren einmal positiv“, sagte Scheib in den ersten Zielraum-Interviews. Die 28-Jährige, die in der Vorsaison den Riesentorlauf-Weltcup für sich entschieden hat, hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich.