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Sophia Thiel: „Bin mental am absoluten Tiefpunkt“

Society International
27.10.2026 12:18
Fitness-Influencerin Sophia Thiel zeigt sich in ihrer jüngsten Instagram-Story offen wie nie. ...
Fitness-Influencerin Sophia Thiel zeigt sich in ihrer jüngsten Instagram-Story offen wie nie. Sie berichtet vom „absoluten mentalen Tiefpunkt“, an dem sie sich befinde.(Bild: Panama Pictures / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fitness-Influencerin Sophia Thiel zeigt sich in ihrer jüngsten Instagram-Story so offen wie schon lange nicht mehr. Sie spricht Klartext und betont, dass sie „mental mal wieder am absoluten Tiefpunkt sei“. 

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Seit ihrem Comeback im Jahr 2020 hat sich für die 31-Jährige viel verändert. Sie tritt weniger als Fitnessmodel und eher als Mentaltrainerin auf, spricht offen über ihre Essstörung und zeigt sich auf Instagram auch immer wieder von ihrer verletztlichen Seite. So wie am Montag, als Sophia sich in ihrer Story offen an ihre Follower wendet.

„Ein Monat nicht im Gym“
Zunächst berichtet sie davon, dass sie krank gewesen sei und eine Woche nichts hochladen konnte. Sie gibt zu, dass sie ihre eigentliche Story verworfen hat, denn sie wolle die Karten auf den Tisch legen. Sie sagt: „Die letzten Wochen waren richtig, richtig schwierig und scheiße für mich.“ 

Sie berichtet weiter, dass sie nun häufiger krank und „einen Monat nicht im Gym“ gewesen sei. In solchen Phasen merke sie dann auch immer, dass ihre Essstörung viel mehr Raum einnimmt. Sie berichtet weiter, dass sie  gegessen habe, worauf sie Lust hatte, sich nicht viel bewegt habe und dann auch wieder zugenommen hat.

In ihrer Story gibt Sophia zu: „Ich bin mental mal wieder am absoluten Tiefpunkt.“
In ihrer Story gibt Sophia zu: „Ich bin mental mal wieder am absoluten Tiefpunkt.“(Bild: https://www.instagram.com/sophia.thiel)

Sie habe sich aber auch schon einen Termin bei ihrer Therapeutin ausgemacht. „Ich möcht‘ jetzt einfach wieder bisschen reinkommen“, sagt sie in der Story. Am selben Abend habe sie es sogar „trotz 0 Motivation“ noch ins Gym geschafft. Auch wenn sie davor „kurz geheult“ habe. Am Ende ihrer Story postete sie dann stolz, dass sie ihr Training durchgezogen und sich noch etwas Gesundes zu essen gemacht hat.

Früher Fitness, heute Mentaltraining
Sophia Thiel ist aus der Fitnessbranche kaum wegzudenken. Vor einigen Jahren motivierte sie vor allem Frauen, sich dem Fitnesssport zu widmen, gab Tipps rund ums Thema Training und Ernährung und postete Fotos von ihrem durchtrainierten Körper. 

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2019 zog sich die Rosenheimerin dann plötzlich zurück – und verschwand für etwa ein Jahr von der Bildfläche. 2020 kam dann das Comeback, mit komplett neuem Look und neuer Lebenseinstellung. In ihren Beiträgen und Storys betont sie immer wieder, dass sie heute bewusster lebe, mehr auf die Signale ihres Körpers höre und sich ihrer mentalen Gesundheit widme.

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