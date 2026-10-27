Sophia Thiel: „Bin mental am absoluten Tiefpunkt“

Sie habe sich aber auch schon einen Termin bei ihrer Therapeutin ausgemacht. „Ich möcht‘ jetzt einfach wieder bisschen reinkommen“, sagt sie in der Story. Am selben Abend habe sie es sogar „trotz 0 Motivation“ noch ins Gym geschafft. Auch wenn sie davor „kurz geheult“ habe. Am Ende ihrer Story postete sie dann stolz, dass sie ihr Training durchgezogen und sich noch etwas Gesundes zu essen gemacht hat.