Super-GAU im Web: Was von der PHP-Lücke bleibt

Administratoren auf der ganzen Welt waren im Alarmzustand: Eine von KI entdeckte Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP gefährdete Millionen Websites. Auch wenn die meisten Server mittlerweile mit Updates abgedichtet wurden, könnten sich derartige Vorfälle wiederholen, warnen Experten. Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) spricht sich für einen stärkeren Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aus, um weitere Sicherheitslücken zu finden und schließen.
„Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters der Cybersicherheit“, sagte Wildberger dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. KI-basierte Tools könnten dabei helfen, „Schwachstellen schneller und präziser aufzuspüren als je zuvor“. Im digitalen Raum gehe es jetzt um Geschwindigkeit, um Sicherheitslücken rechtzeitig zu schließen. Behörden weltweit hatten in der vergangenen Woche vor einer hochkritischen Schwachstelle in der Programmiersprache PHP gewarnt. PHP ist eine der weltweit am häufigsten genutzten Technologien für den Betrieb von Internetseiten und Onlinediensten. Zahlreiche Websites wurden vorübergehend vom Netz genommen.
Deutsche Regierung nimmt Vorfall sehr ernst
Die deutsche Bundesregierung nehme den Vorfall und die aktuellen Warnungen sehr ernst, sagte Wildberger. „Unsere Cybersicherheitsbehörden haben vorausschauend, schnell und klar reagiert“, bilanzierte der Digitalminister. Ein Sprecher des Digitalministeriums wies darauf hin, dass die Sicherheitswarnung vom Mittwoch noch gültig sei. „Das BSI sehe weiterhin „akuten Handlungsbedarf“ und rufe alle Nutzer von PHP auf, zügig die bereitgestellten Aktualisierungen aufzuspielen.
Wildberger verwies darauf, dass die deutsche Regierung gezielt in die digitale Souveränität investiere und eigene Kompetenzen aufbaue, etwa mit dem neuen KI-Sicherheitsinstitut in Berlin. „Indem wir führende Modelle unabhängig prüfen und Künstliche Intelligenz konsequent für den Schutz unserer Netze einsetzen, können wir diesen Wettlauf gewinnen“, sagte der CDU-Politiker.
Experte warnt: Weitere Schwachstellen zu erwarten
„Wir befinden uns wahrscheinlich gerade schon momentan in einem kleinen Tal der Tränen“, warnt auch Daniel Gille, der bei der Cyberagentur des Bundes Abteilungsleiter für Schlüsseltechnologien ist. Denkbar sei, dass irgendwann ein Plateau erreicht sei, da Software nicht unendlich viele Schwachstellen haben könne. Derzeit aber hätten Angreifer einen Vorteil: Sie können eine veröffentlichte Sicherheitslücke innerhalb von Minuten oder Stunden auswerten und einen Angriff entwickeln. Früher habe das oft Wochen oder Monate gedauert.
Angreifer haben derzeit einen großen Vorteil
Das Beheben solcher Sicherheitslücken geschehe dagegen dezentral, und das dauere deutlich länger. Das zeigt sich aktuell bei der PHP-Lücke. Viele Betreiber haben ihre Webseiten erst nach Stunden oder mehr als einem Tag wieder ans Netz genommen, nachdem sie Updates installiert hatten. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft das Risiko der Lücke als außerordentlich hoch ein. Bisher meldeten Behörden keine erfolgreichen Angriffe auf die Bundesverwaltung. Das Digitalministerium prüft, ob Daten abgeflossen sind.
Dass dies kein Einzelfall ist, deutet eine Auswertung des US-amerikanischen IT-Konzerns IBM an. Dessen Sicherheitsteam X-Force beobachtete bei zahlreichen großen Softwareanbietern wie Microsoft, Oracle oder auch dem Browser Google Chrome einen dramatischen Anstieg bekannt gewordener Sicherheitslücken. Von Jänner bis September dieses Jahres waren es demnach mindestens 10.124, ein Plus von rund 578 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mehr als die Hälfte dieser mittels KI entdeckten Schwachstellen wurden gemäß einem in der Branche verwendeten Punktesystem in ihrem Risiko als hoch oder kritisch eingestuft.
Forschung beschäftigt sich mit KI als Betriebssystem
Cyberagentur-Experte Gille glaubt, KI werde künftig noch stärker dabei helfen, einen Programmcode so zu schreiben, dass er weniger angreifbar ist. Die Cyberagentur bereite dazu ein Forschungsprogramm vor, das demnächst ausgeschrieben werden soll. Noch weiter gehen Überlegungen, Künstliche Intelligenz selbst als Grundlage eines Betriebssystems zu nutzen.
Die Cyberagentur hat dazu nach Gilles Angaben den Auftrag, experimentell zu forschen. Demnach sei denkbar, dass ein solches System eine grundsätzlich andere Architektur und nicht mehr den einen festen Code hätte. Schwachstellen einer Software würden dann nicht mehr flächendeckend sämtliche Systeme betreffen, die sie verwenden. Unter Betriebssystem-Experten sei die Idee allerdings umstritten. „Das ist tatsächlich eine komplett offene Forschungsfrage. Das kann wahrscheinlich kein Mensch zum heutigen Zeitpunkt beantworten“, sagte Gille.
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