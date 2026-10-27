Super-GAU im Web: Was von der PHP-Lücke bleibt

Angreifer haben derzeit einen großen Vorteil

Das Beheben solcher Sicherheitslücken geschehe dagegen dezentral, und das dauere deutlich länger. Das zeigt sich aktuell bei der PHP-Lücke. Viele Betreiber haben ihre Webseiten erst nach Stunden oder mehr als einem Tag wieder ans Netz genommen, nachdem sie Updates installiert hatten. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft das Risiko der Lücke als außerordentlich hoch ein. Bisher meldeten Behörden keine erfolgreichen Angriffe auf die Bundesverwaltung. Das Digitalministerium prüft, ob Daten abgeflossen sind.