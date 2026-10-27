Mordversuch an 14-Jähriger? Mann (21) angeklagt

Schwede reiste extra nach Wien

Der Schwede dürfte laut Anklage eigens nach Wien gereist sein, um dem Mädchen, mit dem er sich in Chats fast täglich über das Thema Suizid unterhielt, Beistand zu leisten. Er mietete sich in einem Hotel in ihrer Nähe ein. Bei einem nächtlichen Spaziergang drangen die beiden auf eine abgesperrte Baustelle ein, wo der um sieben Jahre ältere Mann eine Glasscherbe fand. Mit dieser soll er dem Mädchen eine massive Schnittwunde an der linken Hand zugefügt haben, wobei ihn das Mädchen gewähren ließ. „Der Schmerz ist eh bald aus“, soll er ihr gesagt haben. Das Mädchen verblutete – offenbar entgegen seiner Erwartung – nicht.