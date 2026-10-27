Dieses irre Traumtor in Kärnten geht um die Welt!

Was für ein Traumtor im Kärntner Unterhaus! Stürmer Zijad Kaltak vom SV Viktoria Viktring sorgt mit einem spektakulären Seitfallzieher für Begeisterung im Netz. Das Video seines Treffers wurde auf Instagram bereits millionenfach aufgerufen.
Beim 8:0-Auswärtssieg gegen die Reserve des SV St. Urban am Samstag, dem 24. Oktober 2025, gelang Kaltak in der 77. Minute ein echtes Kunststück: Nach einer Flanke im Anschluss an einen Eckball versenkte der Stürmer den Ball per Seitfallzieher volley im Netz. Es war sein fünfter Treffer an diesem Nachmittag und zugleich der Schlusspunkt einer einseitigen Partie, in der die Klagenfurter bereits zur Pause mit 6:0 geführt hatten. Drei Tore hatte Kaltak vor dem Seitenwechsel erzielt, zwei weitere danach.
Millionen feiern Traumtor
Auch sein Verein jubelte auf Instagram: „Unseren heutigen Sieg haben wir mit einem wunderschönen Tor zum Abschluss gekrönt, ein Tor, wie man es nur selten zu sehen bekommt.“
Hier sehen Sie das Tor auf Instagram:
„Selbst der Gegner hat es nicht fassen können“
Der Clip auf dem Instagram-Kanal der Reservemannschaft verbreitete sich rasant: Das Video hat bereits rund 2,9 Millionen Aufrufe, mehr als 106.000 Likes, über 25.500 Weiterleitungen und Hunderte Kommentare. „Selbst der Gegner hat es nicht fassen können“, schrieb ein User unter dem Video.
Damit sorgt ein Treffer aus der Kärntner Reserve-Liga weit über Österreich hinaus für Aufsehen.
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