Dieses irre Traumtor in Kärnten geht um die Welt!

Beim 8:0-Auswärtssieg gegen die Reserve des SV St. Urban am Samstag, dem 24. Oktober 2025, gelang Kaltak in der 77. Minute ein echtes Kunststück: Nach einer Flanke im Anschluss an einen Eckball versenkte der Stürmer den Ball per Seitfallzieher volley im Netz. Es war sein fünfter Treffer an diesem Nachmittag und zugleich der Schlusspunkt einer einseitigen Partie, in der die Klagenfurter bereits zur Pause mit 6:0 geführt hatten. Drei Tore hatte Kaltak vor dem Seitenwechsel erzielt, zwei weitere danach.