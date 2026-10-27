Couragierte Passanten verhinderten Großbrand

Die Florianis konnten den Brand anschließend zügig unter Kontrolle bringen. Gegen 16.20 Uhr konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden. Durch die beherzte Hilfe der Passanten und den raschen Eingriff der Feuerwehren konnte ein erheblicher Gebäudeschaden verhindert werden. Die Einsatzkräfte betonen einmal mehr, dass Feuerlöscher im Ernstfall entscheidend sein können – vorausgesetzt, man wisse damit umzugehen.