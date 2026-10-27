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Mit Feuerlöschern

Couragierte Passanten verhinderten Großbrand

Steiermark
27.10.2026 10:49
Das rasche Eingreifen der Passanten und Feuerwehren verhinderte einen größeren Gebäudeschaden.
Das rasche Eingreifen der Passanten und Feuerwehren verhinderte einen größeren Gebäudeschaden.(Bild: FF Grundlsee)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Montagnachmittag brach in einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe der Volksschule Grundlsee in der Steiermark ein Feuer aus. Aufmerksame Passanten bemerkten den Vorfall und starteten mit Feuerlöschern einen ersten Löschangriff. So konnte der Brand rasch eingedämmt und von der Feuerwehr gelöscht werden.

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„Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig Zivilcourage, rasches Handeln und die richtige Ausrüstung zur ersten Löschhilfe sind“, schreibt die Feuerwehr Grundlsee unter ihrem neuesten Beitrag auf Facebook und lobt damit die aufmerksamen Passanten, die am Montag einen großen Brand verhindern konnten. Aber von vorn ...

Brand in der Nähe einer Volksschule
Gegen 15.45 wurden die Kameraden der Feuerwehren Grundlsee und Strassen (Bezirk Liezen) am Nationalfeiertag zu einem Brand in einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe der Volksschule Grundlsee alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache war im Bereich der Außenfassade und des angrenzenden Balkons ein Feuer ausgebrochen.

Großer Schaden wurde verhindert
Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, hatten aufmerksame Passanten jedoch bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. „Mit Feuerlöschern aus der Volksschule, dem nahe gelegenen Sparmarkt und von Bewohnern der umliegenden Gebäude gelang es den Ersthelfern, den Brand einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu erschweren“, schildert die Feuerwehr den Vorfall.

Die Florianis konnten den Brand anschließend zügig unter Kontrolle bringen. Gegen 16.20 Uhr konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden. Durch die beherzte Hilfe der Passanten und den raschen Eingriff der Feuerwehren konnte ein erheblicher Gebäudeschaden verhindert werden. Die Einsatzkräfte betonen einmal mehr, dass Feuerlöscher im Ernstfall entscheidend sein können – vorausgesetzt, man wisse damit umzugehen.

Keine Verletzten
Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde der Kellerbereich des Wohnhauses noch mit Druckbelüftern von den Rauchgasen befreit und betroffene elektrische Anlagen durch Elektrofachpersonal gesichert. Zudem wurden umfangreiche Nachkontrollen mittels Wärmebildkamera durchgeführt.

Neben den Feuerwehren Grundlsee und Strassen standen auch das Rote Kreuz Bad Aussee und die Polizei im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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