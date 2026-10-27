King Kane am Olymp & Bundesliga-Zweikampf

Harry Kane holt sich als erster Brite nach 25 Jahren die Ballon d’Or-Trophäe. In „Sportkrone Inside“ beleuchten wir den Ausnahmekönner, aber auch die heimische Bundesliga. Dort entsteht nach aktuellem Stand ein Duell zwischen Rapid und Salzburg, die sich von der Konkurrenz absetzen können. Außerdem gibt es die Vorschau auf zwei attraktive ÖFB-Cup-Duelle, den Rückblick auf den El Clasico sowie den Blick auf die Krisenstimmung bei Manchester United. Darüber hinaus haben zwei ÖFB-Teamkicker am vergangenen Wochenende zu überzeugen gewusst.