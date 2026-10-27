Auto rast in Gruppe – Polizei schießt auf Wagen

Vier bis fünf Personen seien bei dem Vorfall im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge verletzt worden, einige von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr. Das Auto soll am späten Montagabend gezielt in die Gruppe gerast sein.