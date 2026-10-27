Täter auf Flucht
Auto rast in Gruppe – Polizei schießt auf Wagen
In Deutschland ist ein Auto in eine Gruppe gerast, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei schoss auf das Auto, der oder die Täter flüchteten zu Fuß.
Vier bis fünf Personen seien bei dem Vorfall im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge verletzt worden, einige von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr. Das Auto soll am späten Montagabend gezielt in die Gruppe gerast sein.
Auto gezielt in Gruppe gerast
Die Hintergründe sind unklar, auch weil die Polizei den oder die Tatverdächtigen nicht stoppen konnte und die Flucht zu Fuß gelang – das Auto wurde zurückgelassen.
„Der Tathergang und die genauen Tatbeteiligungen sind weiterhin Bestandteil der Ermittlungen“, sagte die Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Beteiligten kannten.
Polizei konnte trotz Schüssen Auto nicht stoppen
In der Nähe des Tatorts fand gerade eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei statt, so bekamen die Beamten laut der Sprecherin von dem Vorfall kurz vor Mitternacht direkt mit. Um das Auto zu stoppen, hätten sie dann auf den Wagen geschossen.
Die Polizei war mit zahlreichen und teils schwer bewaffneten Kräften vor Ort, auch ein Hubschrauber und ein Polizeihund sollen zum Einsatz gekommen sein. Der Tatort wurde für einige Stunden abgesperrt, um Spuren zu sichern.
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