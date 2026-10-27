Sonntags-Aus für seinen Hofladen ärgert Landwirt

Seit 40 Jahren betreibt die Familie Kirchgatterer aus Ohlsdorf auf ihrem Gemüsehof einen Hofladen, der seit 2022 als Hybrid-Laden geführt wird. „Freitag und Samstag gibt es Bedienung, zu den restlichen Öffnungszeiten ist es ein Selbstbedienungs-Shop“, erzählt Michael Kirchgatterer (40). Bisher konnten sich Kunden täglich von 5 bis 22 Uhr mit Gemüse, Obst, Fleisch oder Nudeln eindecken – doch damit ist vorerst Schluss.