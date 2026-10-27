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Behörde schritt ein

Sonntags-Aus für seinen Hofladen ärgert Landwirt

Oberösterreich
27.10.2026 05:00
Eigentlich eine super Sache: In Hofladen von Michael Kirchgatterer gibt es frisches Gemüse.
Eigentlich eine super Sache: In Hofladen von Michael Kirchgatterer gibt es frisches Gemüse.(Bild: Krone-Collage/zVg, Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein Landwirt aus Ohlsdorf bietet in seinem Hofladen auch Produkte anderer Hersteller an. Nun wurde er wohl von einem Handelskonzern vernadert – und muss am Sonntag sein Geschäft geschlossen halten, sonst droht ihm die behördliche Stilllegung. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

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Seit 40 Jahren betreibt die Familie Kirchgatterer aus Ohlsdorf auf ihrem Gemüsehof einen Hofladen, der seit 2022 als Hybrid-Laden geführt wird. „Freitag und Samstag gibt es Bedienung, zu den restlichen Öffnungszeiten ist es ein Selbstbedienungs-Shop“, erzählt Michael Kirchgatterer (40). Bisher konnten sich Kunden täglich von 5 bis 22 Uhr mit Gemüse, Obst, Fleisch oder Nudeln eindecken – doch damit ist vorerst Schluss.

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