KI-Pionier: Superintelligenz nur 10 Jahre entfernt

„Superintelligenz wird immer realer“

Zuletzt arbeitete Hinton für das US-Unternehmen Google, bis er es 2023 verließ. Seine häufig zitierte Motivation für den Schritt, fortan freier über KI-Risiken sprechen zu können, sei vor allem eine gute Storyline der Medien, witzelte der Experte bei seinem Vortrag. Er habe damals auch einfach in Rente gehen wollen. Aber in seinem Austrittsjahr habe er tatsächlich „ziemlich Angst vor der KI“ bekommen: Google habe damals bereits mit „PaLM“ einen Chatbot gehabt, der erklären konnte, warum ein Witz lustig ist – für ihn ein Kriterium für „echtes Verständnis“. Zudem sei ihm klar geworden, dass KI-Systeme Informationen so viel besser austauschen können als Menschen. Das ließ ihn erstmals vermuten, dass hier eine „viel bessere Form von Intelligenz“ entstehe, die den Menschen auch durchaus ersetzen könne.