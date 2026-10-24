Das hält Lamborghini-Chef von Teslas „Düsen-Lambo“

Die Flugshow mit Düsentriebwerken bei der Präsentation in Texas war einzigartig, das Design des Tesla Roadster ist es nicht – es erinnert auffällig an einen Italo-Sportwagen mit Stier darauf. Die „Krone“ fragte Lamborghini-Vorstandschef Stephan Winkelmann, was er denn vom Raketen-Auto hält …