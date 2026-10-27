Neue Mercedes C-Klasse: Viel Holz in der Hütt‘n

Plug-in-Hybrid fährt bis zu 100 Kilometer elektrisch

Wer sich zwischen Steckdose und Tank nicht entscheiden möchte, bekommt weiterhin den Plug-in-Hybrid, und zwar in zwei Leistungsstufen. Im C 300 4matic arbeitet ein 218-PS-Vierzylinder-Benziner mit einem 100 kW/136 PS starken Elektromotor zusammen – und das sehr geschmeidig, wie wir in unterschiedlichen Gangarten erfahren haben. Gemeinsam kommen sie auf eine Systemleistung von 326 PS und ein Systemdrehmoment von 550 Nm. Im C 400 e 4matic leistet der Benziner 258 PS. Mit dem identischen E-Motor liefert der Top-Hybrid 395 PS und 650 Nm.