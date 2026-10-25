Welche Vorteile Elektroautos für Familien bieten

Bereits jeder vierte heuer neu zugelassene Pkw in Österreich fährt ausschließlich mit Strom, mehr als ein Drittel sind Hybride – elektrifizierte Antriebe sind im Alltag angekommen. Welche Vorteile das mit Kind und Kegel bringt und welche Möglichkeiten sich noch auftun, haben wir erfahren ...
Der Idealismus war groß. Die Batterien viel zu klein. Gerade einmal zehn Jahre ist es her, da mutierte jeder Ausflug mit einem Elektroauto noch zum Abenteuer. Schafft man es bis zum Ziel? Selbst wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist? Findet man auf dem Weg eine funktionierende Ladesäule? Und wie lange wird man dort wohl stehen? Außerdem waren die Elektroautos von damals bestenfalls kompakt. Aber trotzdem teuer. Kurzum: alles andere als Familientauglich. Mittlerweile sieht die Sache völlig anders aus: Autos mit Stecker sind in unserem Alltag angekommen. Und zwar aus guten Gründen…
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