Dacia Hipster: Start im Sommer – ab 11.000 Euro!

Ein Auto, das die Massen verzückt: Der Dacia Hipster sieht aus, als hätte jemand einen Geländewagen im Kopierer auf 60 Prozent verkleinert. Gleichermaßen kantig wie putzig. Und so, wie es aussieht, können wir von einem Start im Sommer ausgehen – und von 11.000 Euro Basispreis.
Nach Informationen des britischen Fachmagazins „Autocar“ soll der Hipster 2027 in Produktion gehen. Eine projektnahe Quelle nennt für Großbritannien einen Einstiegspreis von rund 9500 Pfund, aktuell umgerechnet gut 11.000 Euro. Dacia selbst hat Serienstart, Termin und Preis bislang noch nicht offiziell bestätigt. Der konkrete Sommertermin bleibt deshalb vorerst eine Erwartung, 2027 gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich.
Liebling, ich habe das Auto geschrumpft
Der Dacia Hipster sieht aus, als hätte jemand einen Geländewagen im Kopierer auf 60 Prozent verkleinert. Drei Meter Länge, 1,55 Meter Breite und 1,53 Meter Höhe reichen trotzdem für vier Sitzplätze. Der Kofferraum fasst 70 Liter bei voller Besetzung und wächst mit umgelegter Rückbank auf bis zu 500 Liter.
Wie kann der Hipster so billig sein?
Man darf sich kein wirklich vollwertiges Auto erwarten. Der Hipster soll als L7e-CP-Leichtfahrzeug homologiert werden. Diese Fahrzeugklasse erlaubt bis zu vier Sitzplätze, maximal 15 kW beziehungsweise rund 20 PS Dauerleistung und höchstens 90 km/h.
Für L7e-Fahrzeuge gelten andere Homologationsanforderungen als für klassische Pkw der M1-Kategorie – das bedeutet unter anderem weniger vorgeschriebene Sicherheits- und Assistenzsysteme.
Auch beim Akku hält sich Dacia offenbar zurück, die Rede ist von rund 15 kWh Kapazität. Genauere Angaben gibt es noch nicht. Dacia verwies bei der Premiere der Studie darauf, dass 94 Prozent der Autofahrer in Frankreich weniger als 40 Kilometer täglich zurücklegen. Zwei Ladevorgänge pro Woche sollten dafür ausreichen.
Und: Der kleine Kasten wird in China (Shiyan) gebaut, wo er den im vergangenen Juli eingestellten Dacia Spring ablöst – und auch gleich eine ganze Reihe Teile übernimmt.
Platz auf kleinstem Raum
Dacia nutzt dafür die beinahe würfelförmige Karosserie konsequent aus. Die Fenster stehen sehr aufrecht, die Räder sitzen weit außen, die Überhänge fallen minimal aus. Die Sitzposition vorne entspricht laut Dacia ungefähr jener im Sandero.
Patentzeichnungen zeigen inzwischen, wie nahe das Serienauto am Concept bleiben dürfte. Stoßfänger, Frontpartie und Lichtsignatur wurden überarbeitet. Die vorderen Seitenscheiben sollen zweigeteilt werden, wobei sich der untere Bereich nach oben klappen lässt. Am Heck dürfte eine seitlich angeschlagene Tür die zweiteilige Klappe der Studie ersetzen.
Smartphone statt Bildschirm
Auch innen spart der Hipster mit System. Die Studie besitzt Schiebefenster, einfache Sitzkonstruktionen mit sichtbarem Rahmen und Riemen als äußere Türgriffe. Elf sogenannte YouClip-Punkte nehmen Zubehör wie Getränkehalter, Leuchten oder Armlehnen auf.
Ein großes Infotainmentdisplay ist ebenfalls verzichtbar. Das eigene Smartphone sitzt in einer Dockingstation, übernimmt Navigation und Multimedia und kann gleichzeitig als digitaler Fahrzeugschlüssel dienen. Für Musik hatte Dacia bei der Studie einen herausnehmbaren Bluetooth-Lautsprecher vorgesehen. Welche dieser Lösungen es tatsächlich in die Serie schaffen, entscheidet sich erst mit der endgültigen Ausstattung.
Einen offiziellen Preis für Österreich oder andere Euro-Länder gibt es noch nicht. Die genannten rund 11.000 Euro ergeben sich aus dem britischen Zielpreis von etwa 9500 Pfund. Mehrwertsteuer, Ausstattung und Marktkonditionen können den tatsächlichen Einstiegspreis verändern.
Fest steht: Für viele Menschen ist er ein Lichtblick, Neuwagen haben sich in Europa massiv verteuert; Dacia selbst bezifferte den Anstieg des durchschnittlichen Neuwagenpreises zwischen 2010 und 2024 auf 77 Prozent.
Der Hipster beantwortet diese Entwicklung mit drei Metern Auto, einer winzigen Batterie und 20 PS.
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