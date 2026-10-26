Dacia Hipster: Start im Sommer – ab 11.000 Euro!

Ein großes Infotainmentdisplay ist ebenfalls verzichtbar. Das eigene Smartphone sitzt in einer Dockingstation, übernimmt Navigation und Multimedia und kann gleichzeitig als digitaler Fahrzeugschlüssel dienen. Für Musik hatte Dacia bei der Studie einen herausnehmbaren Bluetooth-Lautsprecher vorgesehen. Welche dieser Lösungen es tatsächlich in die Serie schaffen, entscheidet sich erst mit der endgültigen Ausstattung.