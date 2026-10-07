Tipps und Tricks gegen grausige Trinkflaschen

Besser einen Liter zu viel trinken als einen halben Liter zu wenig – ein Spruch, der viel Wahrheit enthält und mit Trinkflaschen auch bequem unterwegs eingehalten werden kann. Jedoch birgt jeder Zug aus der Flasche auch seine Gefahren. Krone+ hat sich angesehen, worauf man achten muss und wie man Übelkeit verhindern kann.