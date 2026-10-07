Tipps und Tricks gegen grausige Trinkflaschen

Besser einen Liter zu viel trinken als einen halben Liter zu wenig – ein Spruch, der viel Wahrheit enthält und mit Trinkflaschen auch bequem unterwegs eingehalten werden kann. Jedoch birgt jeder Zug aus der Flasche auch seine Gefahren. Krone+ hat sich angesehen, worauf man achten muss und wie man Übelkeit verhindern kann.
Der Griff zur Trinkflasche gehört bei vielen Sportlern in jeder freien Sekunde dazu. Im Spitzensport fordern es die Sponsoren ein, Hobbysportler nutzen den Zug aus der Pulle als liebgewonnene Auszeit. Welches Motiv auch immer zur Flüssigkeitsaufnahme gewählt wird, es trägt zur Gesundheit bei.
Allerdings sind gerade bei Trinkflaschen für unterwegs auch einige Dinge zu beachten. Durch Speichel, Hautkontakt und die Mundflora gelangen bei jedem Trinken Mikroorganismen in die Flasche. Keime und Bakterien breiten sich rasch aus. Im feucht-warmen Klima entsteht ein schleimiger, oft unsichtbarer Belag, an dem sich Keime besonders gut festsetzen.
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