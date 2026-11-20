„Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den psychischen Auffälligkeiten der Sieben- bis 21-Jährigen. Der Anteil der Betroffenen stieg während der Pandemie auf 31 Prozent und liegt heute bei 24 Prozent, gegenüber 18 Prozent vor der Pandemie. Bei den spezifischen Belastungen gehen die Entwicklungen auseinander. Angstsymptome berichtet jeder Vierte (25 Prozent); vor der Pandemie war es etwa jeder Siebente (15 Prozent), und seit 2023 nimmt der Anteil wieder leicht zu. Depressive Symptome sind dagegen mit 13 Prozent wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie“, hieß es in einer Aussendung der Universitätsklinik.