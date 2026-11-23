Spätestens mit dem Start der neuen Woche sollte die Winterjacke endgültig aus dem „Sommerschlaf“ geholt werden. Denn es wird nun auch in den bislang „milderen“ Landesteilen frostig. Minusgrade könnte es in der Nacht und am Morgen stellenweise sogar in der Bundeshauptstadt geben. Auch tagsüber bleibt es die ganze Woche über kalt, und der Schnee auch im Osten Thema.
Besonders im Norden und Westen ziehen am Montag immer wieder Wolken durch, die Schnee und Schneeregen im Gepäck haben. Vor allem muss damit in Vorarlberg, Tirol, Salzburg sowie im Westen Oberösterreichs gerechnet werden. Laut Prognose sinkt im Laufe des Tages die Schneefallgrenze weiter ab. Wo also zuvor noch Regen fiel, kann dieser in zumindest Schneeregen übergehen.
Ein Mix aus Sonne und Wolken darf im östlichen Flachland erwartet werden. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland können zumindest zeitweise einige Sonnenstrahlen gesichtet werden. Doch selbst hier kann es in so mancher Region den ein oder anderen Schneeregenschauer geben.
Stürmische Böen am Alpenostrand
Die meiste Sonne bekommt am Montag jedenfalls der Süden ab. Nach den Niederschlägen kann sie sich auch länger am Himmel durchsetzen. Der Wind wird ebenfalls Thema, vor allem in der Osthälfte weht er kräftig. Stürmische Böen könnte es am Alpenostrand geben.
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Sehr verhalten bleiben die Temperaturen. In der Früh liegen die Werte zwischen minus vier und plus zwei Grad. Tagsüber werden österreichweit nur noch bis zu sechs Grad erreicht. Der Wind lässt es zudem deutlich kälter wirken.
Erste Schneeflocken auch in Wien?
Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Österreich winterlich. Nach kurzer Verschnaufpause am Dienstag mit mehr Sonnenschein, bestimmen ab Mittwoch wieder vermehrt Wolken den Himmel.
In der zweiten Wochenhälfte könnte sich dann erstmals verbreitet Schneefall abzeichnen – ein paar Schneeflocken könnte es sogar in Wien geben. Die Prognose ist diesbezüglich allerdings noch sehr unsicher.
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