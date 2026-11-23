Spätestens mit dem Start der neuen Woche sollte die Winterjacke endgültig aus dem „Sommerschlaf“ geholt werden. Denn es wird nun auch in den bislang „milderen“ Landesteilen frostig. Minusgrade könnte es in der Nacht und am Morgen stellenweise sogar in der Bundeshauptstadt geben. Auch tagsüber bleibt es die ganze Woche über kalt, und der Schnee auch im Osten Thema.