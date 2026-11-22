Was man nach den Duellen von SCR Altach und SK Sturm Graz, Wolfsberger AC und SV Ried sowie FK Austria Wien gegen FC Red Bull Salzburg in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Es war ein sehr positiver, guter Arbeitstag mit all den Emotionen dank dem Sieg gegen Sturm Graz. Es sind ganz klar drei wichtige Punkte, jeder Punkt tut gut, ein Dreier nach der Länderspiel-Pause ist sehr schön. Wir haben diskussionslos verdient gewonnen, wahrscheinlich müssen wir mit ein, zwei Toren höher gewinnen. Ich bin auch froh, dass wir hinten die Null gehalten haben. Es war ein super Mix aus guter Aggressivität gegen den Ball, dass wir auch in Ballbesitz unsere Momente gehabt haben und die Räume, die wir anlaufen wollten, gefunden haben. Hrstic hat eine super Performance mit dem Tor belohnt. Ich hoffe, dass er den Flow mitnehmen kann.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben uns schwergetan, uns an die Bedingungen anzupassen, das Nötige zu tun, was man da braucht, um Fußball-Spiele zu gewinnen: Basics am Platz bringen, gegnerische Kette in Bedrängnis bringen, Zweikämpfe gewinnen, das hat Altach alles besser gemacht. Ich würde nicht sagen, dass wir nicht gekämpft haben, aber weniger als der Gegner. Sie hatten mehr Herz, Leidenschaft, Power und Energie, waren auch ein bisschen mobiler als wir, deshalb geht unsere Niederlage auch in Ordnung. Bei 0:0 hatten wir zwar auch drei große Chancen, da kann man das Momentum in eine andere Richtung lenken, aber alles in allem war Altach zwingender und hat daher verdient gewonnen. Mit dem Ball ist überhaupt nicht unsere Problematik, wenn man gesehen hat, wie viele Tore wir in den vergangenen Wochen geschossen haben. Unser Problem ist, dass wir plötzlich nicht mehr verteidigen können.“
Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns taktisch sehr gut verhalten. Man muss heute das Ergebnis und die Leistung trennen. Das Ergebnis ist bitter, aber die Leistung war richtig gut. Die Chancenverwertung war das einzige Problem, das wir hatten. Wir hatten am Schluss die Chance durch Karamoko und zweimal Verhounig, da musst du ein Tor machen, dann schaut die Geschichte anders aus. Ich glaube, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Beide Mannschaften hatten die Chance zu gewinnen, Ried hat es geschafft, wir nicht.“
Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Wir hatten mehr Chancen, mehr expected goals, mehr Ballbesitz. In Ballbesitz könnten wir es besser machen, nicht so viele Konter zulassen. Wir haben lange nicht so ein Spiel gespielt, wo wir so viel Ballbesitz hatten. Glücklicherweise haben wir das Spiel in letzter Minute für uns entschieden. Wir sind alle sehr happy mit dem Sieg.“
Max Uhlig (Austria-Trainer): „Ich bin extrem stolz und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Salzburg war in den ersten 20 Minuten unglaublich, man hat gesehen, welche individuelle Qualität in der Mannschaft steckt und wie gut sie gecoacht ist. Es war wichtig, dass uns Sahin-Radlinger beim Elfer im Spiel gehalten hat. Wir waren dann voll da, auch die Energie im Stadion war voll da. Wir sind mit Rückschlägen wie zwei aberkannten Toren gut umgegangen. Die Spieler haben eine leidenschaftliche Leistung gebracht.“
Wilhelm Vorsager (Spieler FK Austria Wien, über Sky Sport Austria): „Reingekommen sind wir schwer. Salzburg ist eine super Mannschaft. Wir haben gewusst, dass sie Nadelstiche setzen werden. Und dass wir nicht alles zu 100 Prozent verteidigen können. Dann hat der Samuel den Elfer gehalten, und dann ist so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen. Wir haben gewusst, da gibt es heute was zu holen. Wir haben dann wenig zugelassen und super verteidigt.“
Über sein Tor: „Wie er reingeflogen ist, wusste ich gar nicht, wohin mit mir. Es war ein unglaubliches Gefühl. Das wir das über die Zeit bringen und 1:0 gewinnen, ist unbeschreiblich. Ich bin mehr als happy.“
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Wir haben zu wenig Chancen herausgespielt, sind gut ins Spiel reingekommen, haben dann aber leider den Elfer vergeben. Das war ein bisschen der Funke, den die Austria gebraucht hat, um reinzukommen, um das Gefühl zu entwickeln, da geht was. Dann war es ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Hälfte war es ein Abnützungskampf mit wenig Struktur und klaren Möglichkeiten, dann kommt das Tor durch einen Standard. Am Ende waren wir nicht gut genug, um zu gewinnen. Wenn wir den Elfer machen, kann das Spiel in die Richtung laufen, die wir uns vorgestellt haben. Trotzdem war noch genug Zeit, um das umzusetzen, was wir vorhatten. Der Sieg für die Austria war am Ende nicht ganz unverdient.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.