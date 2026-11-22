Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Wir haben uns schwergetan, uns an die Bedingungen anzupassen, das Nötige zu tun, was man da braucht, um Fußball-Spiele zu gewinnen: Basics am Platz bringen, gegnerische Kette in Bedrängnis bringen, Zweikämpfe gewinnen, das hat Altach alles besser gemacht. Ich würde nicht sagen, dass wir nicht gekämpft haben, aber weniger als der Gegner. Sie hatten mehr Herz, Leidenschaft, Power und Energie, waren auch ein bisschen mobiler als wir, deshalb geht unsere Niederlage auch in Ordnung. Bei 0:0 hatten wir zwar auch drei große Chancen, da kann man das Momentum in eine andere Richtung lenken, aber alles in allem war Altach zwingender und hat daher verdient gewonnen. Mit dem Ball ist überhaupt nicht unsere Problematik, wenn man gesehen hat, wie viele Tore wir in den vergangenen Wochen geschossen haben. Unser Problem ist, dass wir plötzlich nicht mehr verteidigen können.“