Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ ist ein bekanntes Sprichwort. Auf die Eisbullen trifft das nach dem 3:2-Auswärtserfolg in Innsbruck zwar auch zu, dieses Pferd hätte aber auch einen Bauchfleck hinlegen können. Denn über weite Strecken hatten die Cracks von Teemu Levijoki mit den Tirolern, die seit zehn Partien auf einen Sieg warten, reichlich Probleme. „Wir haben ein schweres Spiel erwartet, ich bin glücklich, dass wir die Punkte geholt haben“, erklärte Levijoki.