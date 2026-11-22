Nach der späten Niederlage gegen Graz standen die Eisbullen auch in Innsbruck vor einem Punktverlust. Dabei hatte Kapitän Thomas Raffl mit seinem 300. Tor im Salzburg-Trikot für einen Start nach Maß gesorgt. Doch die seit zehn Spielen sieglosen Tiroler brachten die Bullen beim 3:2 gehörig ins Wanken.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ ist ein bekanntes Sprichwort. Auf die Eisbullen trifft das nach dem 3:2-Auswärtserfolg in Innsbruck zwar auch zu, dieses Pferd hätte aber auch einen Bauchfleck hinlegen können. Denn über weite Strecken hatten die Cracks von Teemu Levijoki mit den Tirolern, die seit zehn Partien auf einen Sieg warten, reichlich Probleme. „Wir haben ein schweres Spiel erwartet, ich bin glücklich, dass wir die Punkte geholt haben“, erklärte Levijoki.
Dessen Cracks mit viel Energie aus der Kabine kamen. Kapitän Thomas Raffl – der diesmal mit Huber und Brooks stürmte – bescherte mit seinem 300. Treffer im Salzburg-Trikot die frühe Führung. Danach war beim ehemaligen Serienmeister allerdings tote Hose. Während die Levijoki-Crew im Haifischbecken vor sich hin dümpelte, gingen die Hausherren auf Beutejagd.
Wir können nicht immer außen herumspielen, so schießt man keine Tore
Peter Hochkofler
Offensive abgemeldet
Und das erfolgreich: Frimmel glich aus, Scherbak drehte die Partie. Die Offensive der Mozartstädter war indes abgemeldet. „Wir können nicht immer außen herumspielen, so schießt man keine Tore“, seufzte Peter Hochkofler in der zweiten Drittelpause.
Vor der Nash Nienhuis noch ausgleichen konnte, Dennis Robertson sorgte im Schlussabschnitt für den 3:2-Endstand. Vor einem späten Gegentor wie gegen Graz hatte der Coach allerdings etwas Bammel: „Das war schon im Hinterkopf!“
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