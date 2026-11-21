Perfekt sein - wer will das nicht? Wir erfüllen die Erwartungen anderer und halten auferlegte Rollen aufrecht, doch das zehrt langfristig an unserer Lebensenergie und nagt an unserem Selbstwert. Wie es gelingt, zu sich selbst zu finden, sich nicht länger anzupassen und bewusst loszulassen.
Der Wecker klingelt schon zeitig am Morgen: Eine Runde Frühsport, die Kinder fertig machen, schnell noch den Haushalt organisieren – und schon läuft der Tag. Man meint, alles perfekt im Griff zu haben und fühlt sich trotzdem ausgelaugt. Die meisten Menschen tragen viel zu hohe Ansprüche mit sich herum. Sie wollen anerkannt werden, erfolgreich sein, ihr Bestes geben. Genauigkeit, Disziplin und Leistungsbereitschaft gelten als Tugenden unserer Zeit. Doch aus ehrgeizigem Antrieb wird leicht ein stiller Begleiter: Druck. Einer, der uns vorwärtsbringt – und uns zugleich langsam erschöpft.
Einmal nicht funktionieren müssen
Wir funktionieren, erfüllen Erwartungen und halten Rollen aufrecht, die uns Halt geben sollen. Mit der Zeit zeigen sich allerdings kleine Risse: in Beziehungen, im eigenen Selbstbild oder im Gefühl für das Leben. Manches, das lange stabil wirkte, beginnt zu bröckeln. Trotz äußerer Erfolge bleibt nicht selten eine innere Leere und die Frage, was im Leben eigentlich wirklich Bedeutung hat. Dabei ist es notwendig, auch mal nicht funktionieren zu müssen.
Oft entstehen diese Muster schon in der Kindheit. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Selbstwert. „Schon sehr früh lernen Kinder, dass ihr Verhalten bewertet wird. Man lernt in der Ursprungsfamilie, was zu tun ist, damit man geliebt wird. In vielen Familien spielt die Außendarstellung eine bedeutende Rolle. Alt Gelerntes verwenden wir später als Lösungsversuche für Probleme und Herausforderungen, weil wir gelernt haben, auf diese Weise besser zu überleben“, erklärt Psychotherapeutin Doris Zöser aus Mödling.
„Der Prozess beginnt etwa ab dem dritten Lebensjahr: Kinder achten zunehmend darauf, Regeln einzuhalten, und reagieren sensibel auf Lob oder Tadel. Was zunächst ein wichtiger Teil der sozialen Entwicklung ist, setzt sich später im Bildungssystem fort. Besonders in der Schule wird Leistung messbar gemacht: mit Noten, Vergleichen und Bewertungen. Diese Rückmeldungen prägen unser Selbstbild mehr, als uns bewusst ist. Der eigene Wert wird dann nicht mehr ausschließlich von innen gespürt, sondern zunehmend von außen bestimmt. Wir fühlen uns wertvoll, wenn wir Anerkennung bekommen und zweifeln an uns, wenn sie ausbleibt.“
Perfektionismus wird zu einer Strategie: Wer möglichst alles richtig macht, hofft auf Sicherheit. Auf Lob, auf Erfolg, auf das Gefühl, genug zu sein. Gleichzeitig wächst damit die Angst vor Fehlern. Denn wenn der eigene Wert an Leistung geknüpft ist, wird jeder kleine Makel zu einer Bedrohung.
In der heutigen Welt zeigt sich dies besonders stark. In sozialen Medien scheint das Leben vieler Menschen makellos zu sein: durchtrainierte Körper, erfolgreiche Karrieren, glückliche Beziehungen. Die Bilder sind aufwendig bearbeitet und doch wirken sie real genug, um Vergleichsdruck zu erzeugen. Hinzu kommt eine Arbeitswelt, in der Effizienz, Produktivität und Selbstmanagement hohe Bedeutung haben.
Fast jeder sucht nach seinem wahren Selbst
Doch je intensiver wir nur um uns selbst kreisen, desto größer wird oft die Unzufriedenheit. Der Wunsch, sich zu verbessern, ist grundsätzlich sinnvoll. Problematisch wird er, wenn Optimierung zum Dauerzustand wird und das Gefühl entsteht, nie zufrieden zu sein, obwohl man viel leistet und Ziele erreicht. Wie Psychotherapeutin Doris Zöser erklärt, hängt es entscheidend vom Motiv ab: „Disziplin ist grundsätzlich nichts Schlechtes und kann sogar Freiheit bringen. Entscheidend ist, warum ich diszipliniert bin. Mache ich es, um andere zu beeindrucken, oder aus eigenem Antrieb? Wenn es von innen kommt, ist es ein, weil ich es möchte’ und nicht ein, um zu’.“
Doch: Perfektionismus gibt auf Dauer keine Sicherheit. Er ist wie ein Ziel, das sich selbst immer weiter entfernt. Was gestern noch ein Erfolg war, wirkt heute selbstverständlich, und der innere Kritiker ist schneller zur Stelle als das Gefühl von Zufriedenheit. Die Folgen: ständiger Stress, Erschöpfung, Selbstzweifel. Manche scheuen neue Herausforderungen aus Angst vor Fehlern, andere arbeiten bis an ihre Grenzen, um Perfektion um jeden Preis zu erreichen. Auch zwischenmenschliche Beziehungen leiden: Wer sich selbst keine Fehler erlaubt, tut sich schwer damit, die Unvollkommenheit anderer zu akzeptieren.
Ein Perspektivwechsel kann einen Ausweg bieten: „Nicht jede hohe Erwartung ist problematisch“, sagt die Therapeutin. „Aber man sollte prüfen: Gehört dieser Anspruch wirklich zu mir – oder versuche ich, ein Bild zu erfüllen, das ich irgendwann übernommen habe?“
Viele von uns stecken in Rollen, die Sicherheit vorspielen, aber enorme Kraft kosten. Wir funktionieren im Job und privat und verlieren dabei oft den Kontakt zu uns selbst. In sieben praxisnahen Schritten zeigt die Psychologin und Autorin Dr. Birgit Jankovic-Steiner in ihrem neuen Buch „Lieber echt kaputt als perfekt am Arsch„, wie man aus der Perfektionsfalle ausbricht, seine Masken ablegt und Verantwortung für das eigene Leben übernimmt (erschienen im Überreuter Verlag).
Lieber echt als perfekt
Deutliche Worte gegen den Trend zur Selbstoptimierung findet das Buch „Lieber echt kaputt als perfekt am Arsch“ von Dr. Birgit Jankovic-Steiner. Schon der Titel bringt auf den Punkt, was viele Menschen insgeheim spüren: Ein perfektes Leben nach außen kann sich innerlich erstaunlich leer anfühlen. Die Autorin beschreibt, wie leicht Menschen in Rollen hineingleiten, die ihnen vermeintliche Sicherheit versprechen. Sie funktionieren im Beruf, erfüllen Erwartungen im sozialen Umfeld und versuchen, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Doch je länger dieses Spiel dauert, desto stärker entsteht das Gefühl, sich selbst aus dem Blick verloren zu haben.
Die Autorin lädt dazu ein, genauer hinzusehen: Welche inneren Antreiber bestimmen mein Leben? Welche Ansprüche sind wirklich meine? In sieben Schritten beschreibt Jankovic-Steiner einen Weg aus der Perfektionsfalle. Dabei geht es nicht darum, Ehrgeiz oder Verantwortung aufzugeben. Vielmehr ermutigt sie dazu, sich selbst mit mehr Ehrlichkeit zu begegnen. Wer erkennt, wo er versucht, perfekt zu wirken, kann beginnen, sich davon zu lösen. Ihre zentrale Botschaft: Echtheit ist wichtiger als Perfektion. Ein Leben darf Narben haben, Zweifel und unperfekte Momente. Gerade darin liegt oft eine Form von Lebendigkeit, die in einem perfekt inszenierten Alltag verloren gehen kann.
Erlaubt ist auch mehr Selbstmitgefühl. Wer freundlich mit sich umgeht, ist kreativer, belastbarer und lernt besser aus Fehlern. Birgit Jankovic-Steiner sieht darin den Schlüssel zu einem freieren Leben: Perfektionismus zwingt uns, eine ideale Version von uns selbst darzustellen, Authentizität erlaubt uns, einfach Mensch zu sein. Wenn der Druck nachlässt, entsteht Raum für Neugier, Kreativität und echte Freude. So entdeckt man wieder kleine und große Abenteuer und Momente, in denen man spürt: Ich bin genug, genauso, wie ich bin. Erst dann wird das Leben nicht nur bewältigt, sondern wirklich gelebt.
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