Fast jeder sucht nach seinem wahren Selbst

Doch je intensiver wir nur um uns selbst kreisen, desto größer wird oft die Unzufriedenheit. Der Wunsch, sich zu verbessern, ist grundsätzlich sinnvoll. Problematisch wird er, wenn Optimierung zum Dauerzustand wird und das Gefühl entsteht, nie zufrieden zu sein, obwohl man viel leistet und Ziele erreicht. Wie Psychotherapeutin Doris Zöser erklärt, hängt es entscheidend vom Motiv ab: „Disziplin ist grundsätzlich nichts Schlechtes und kann sogar Freiheit bringen. Entscheidend ist, warum ich diszipliniert bin. Mache ich es, um andere zu beeindrucken, oder aus eigenem Antrieb? Wenn es von innen kommt, ist es ein, weil ich es möchte’ und nicht ein, um zu’.“