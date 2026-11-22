Ein russisches Kriegsschiff ist am Sonntag in einem libyschen Hafen mutmaßlich durch einen Angriff versenkt worden. Die vermutlich durch ukrainische Drohnen verursachte Explosion habe sich auf dem Marinestützpunkt Benghazi ereignet, teilte die im Ostteil des gespaltenen Landes ansässige Regierung mit.
Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden zehn Menschen leicht verletzt, darunter Russen und Libyer. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor.
Kriegsschiff wollte tanken und Vorräte bunkern
Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich bei dem Schiff um die russische Korvette Merkury handelt. Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Schiff gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufbauten stieg Rauch empor. Auf dem Kai lagen zahlreiche Trümmer. Nach ostlibyschen Angaben hatte das Schiff auf seinem Weg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um zu tanken und Vorräte aufzunehmen.
Videos in sozialen Medien zeigen einen riesigen Feuerball nach der Explosion:
Die Regierung verurteilte den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei. Stellungnahmen Russlands und der Ukraine lagen zunächst nicht vor.
Feuerball in der Nacht
Die Explosion in Benghazi ereignete sich örtlichen Medien zufolge in der Nacht zum Sonntag. Anrainer hörten demnach mehrere schwere Explosionen. „Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich eine Explosion an Bord eines im Hafen liegenden russischen Schiffes ereignet hat“, erklärten die Behörden, die dem Militärmachthaber Khalifa Haftar unterstehen, am Sonntag.
Die Ukraine wurde schon für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker Arctic Metagaz, der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus.
Auch Handelsschiff von Drohnenboot getroffen
Insidern zufolge wurde am Sonntag zudem vor der Küste von Benghazi ein Handelsschiff unter maltesischer Flagge von einem Drohnenboot getroffen. Die libyschen Seestreitkräfte hätten die Besatzung des Schiffes gerettet, sagten die beiden Insider aus Militärkreisen der Nachrichtenagentur Reuters. Aus Kreisen der Militärbasis in Benghazi hieß es, sechs ukrainische Drohnenboote hätten das Schiff angegriffen. Zudem hätten libysche Marine- und Luftstreitkräfte am Sonntag vor der Küste von Benghazi mehr als 20 Drohnenboote abgefangen.
Libysche Gegenregierung verurteilt Vorfall
Die Regierung in Ostlibyen verurteilte den Vorfall. Sie werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz für Abrechnungen oder internationale Konflikte wird. Libyen sei keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und erlaube auch keine Angriffe auf libyschem Gebiet, Gewässern oder Häfen, um „Rechnungen zu begleichen“.
Frachter brannte nach Angriff in der Ostsee
Zuvor war ein russischer Frachter in der Ostsee von Drohnen getroffen worden. Der Angriff auf das Schiff in internationalen Gewässern wurde nach Angaben des finnischen Militärs wahrscheinlich von der Ukraine ausgeführt. Der Frachter trieb später in finnische Gewässer ab und liegt dort weiterhin vor Anker, während die 16 Besatzungsmitglieder auf einem nahe gelegenen russischen Schiff in Sicherheit gebracht wurden.
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