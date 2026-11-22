Kriegsschiff wollte tanken und Vorräte bunkern

Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich bei dem Schiff um die russische Korvette Merkury handelt. Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Schiff gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufbauten stieg Rauch empor. Auf dem Kai lagen zahlreiche Trümmer. Nach ostlibyschen Angaben hatte das Schiff auf seinem Weg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um zu tanken und Vorräte aufzunehmen.