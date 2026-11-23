Was kommt am Heiligen Abend bei Arnold Schwarzenegger auf den Tisch? Diese Frage im großen „Krone“-Sonntagsinterview beantwortete der „Terminator“ – ab 2. Dezember als Weihnachtsmann auf Amazon Prime zu sehen – mit einer Überraschung. Sie hat mit seiner Ernährung und der Steiermark zu tun.
„Santa kommt heuer aus der Steiermark“: So titelte die „Krone“ in ihrer Sonntagsausgabe. Dazu das Foto eines Weihnachtsmannes im Schlitten, und erst auf den zweiten Blick erkennt man, wer da die Zügel in der Hand hält. Es ist kein Geringerer als Arnold Schwarzenegger!
„Die Rolle ist ein Gottesgeschenk“, erzählt „Arnie“ im FaceTime-Interview, er habe mit 79 das perfekte Alter und auch die Glaubwürdigkeit für diese Rolle, die er im Gespräch als lustigste seiner eindrucksvollen Karriere als Hollywoodschauspieler bezeichnet.
Im Interview geht es auch um die kulturellen Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Hier das „Christkindl“, dort der Weihnachtsmann. Seine Enkel wüssten das – Arnold ist stolzer Großvater von Lyla (6), Eloise (4) und Ford (2), den Kindern seiner ältesten Tochter Katherine mit dem Schauspieler Chris Pratt.
Arnie isst zu 80 Prozent pflanzlich
Und weil Weihnachten ohne Kulinarik undenkbar ist, wollte die „Krone“ von der „steirischen Eiche“ auch wissen, was bei ihm am Heiligen Abend auf den Tisch kommt. Die Antwort war überraschend. Er nehme jeden Abend, auch zu Weihnachten, dieselbe einfache Mahlzeit zu sich, erklärte Schwarzenegger, der seine Ernährung schon vor vielen Jahren auf 80 Prozent pflanzlich und 20 Prozent tierisch umgestellt hat – auch um das Klima zu schonen. Diese einfache Mahlzeit bleibt immer gleich: „Eine Gemüsesuppe und dazu einen Gurkensalat.“ Aber der Salat wird im Hause Schwarzenegger immer mit steirischem Kernöl angerichtet.
Am Abend esse ich immer nur eine Gemüsesuppe und einen Gurkensalat mit Kernöl. That‘s it!
Arnold Schwarzenegger mag es pflanzlich.
Bild: Christian Jauschowetz
Auf ein Steak und das geliebte Schnitzel will er nicht verzichten – das bleibt jedoch Ausnahme. So blieb der heute 79-Jährige, der auch jeden Tag trainiert, bis ins hohe Alter gesund. Einen Tipp für „Oldies“ hatte Schwarzenegger im Interview auch noch parat. Der Satz „Dafür bin ich schon zu alt!“ sollte einem niemals über die Lippen kommen, ist der Unternehmer und Klimaaktivist überzeugt. „Wir müssen das Leben bis zuletzt mit voller Energie genießen und dürfen nie aufhören, uns weiterzuentwickeln.“
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