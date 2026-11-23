Arnie isst zu 80 Prozent pflanzlich

Und weil Weihnachten ohne Kulinarik undenkbar ist, wollte die „Krone“ von der „steirischen Eiche“ auch wissen, was bei ihm am Heiligen Abend auf den Tisch kommt. Die Antwort war überraschend. Er nehme jeden Abend, auch zu Weihnachten, dieselbe einfache Mahlzeit zu sich, erklärte Schwarzenegger, der seine Ernährung schon vor vielen Jahren auf 80 Prozent pflanzlich und 20 Prozent tierisch umgestellt hat – auch um das Klima zu schonen. Diese einfache Mahlzeit bleibt immer gleich: „Eine Gemüsesuppe und dazu einen Gurkensalat.“ Aber der Salat wird im Hause Schwarzenegger immer mit steirischem Kernöl angerichtet.