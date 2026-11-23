Was sagte Kunasek im „Krone“-Interview zu einem Wechsel nach Wien? Er fühle sich in der Steiermark „sehr, sehr wohl“, es sei für ihn „eine große Ehre und Herausforderung“, Landeshauptmann zu sein. Aber er habe in der Politik auch gelernt: „Sag niemals nie.“ Um einen anderen Blauen wieder einmal zu zitieren: Der damalige Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer meinte, man werde „sich noch wundern, was alles möglich ist“. Da ist viel dran.