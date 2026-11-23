„Der hochgelobte Kompromiss ist in Wahrheit nix anderes als der politische Kuhhandel“: Markige Worte, die wir im Jänner von FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl zu hören bekamen. Man meint zu spüren, dass es Kickl schon beim Gedanken an Kompromisse schüttelt.
Standfestigkeit und Prinzipientreue schlagen jede Kompromissbereitschaft. Das kann, wie etwa bei den Koalitionsverhandlungen des Wahlsiegers mit der ÖVP Anfang 2025, dazu führen, dass die Tür zum Kanzleramt – noch? – verschlossen bleibt.
Aus anderem Holz geschnitzt ist der steirische FPÖ-Landeschef Mario Kunasek, dem in einer aktuellen OGM-Umfrage zwei Jahre nach der steirischen Landtagswahl, bei der die FPÖ knapp 35 Prozent erreichte, jetzt schon ein Ergebnis von 44 Prozent zugebilligt wird. Der blaue Höhenflieger Kunasek bekennt sich aus Überzeugung zur Kompromissbereitschaft. Gerade erst sagte er im krone.tv-Interview, man finde etwa in der Landeshauptleutekonferenz „letztlich immer einen guten Kompromiss“.
„Sag niemals nie“
Was sich wohl Herbert Kickl bei solchen Aussagen seines Parteifreundes denkt? Was er sich wohl denkt, wenn einer wie Kunasek – aber auch der oberösterreichische blaue Landeshauptmann-Anwärter Manfred Haimbuchner oder seine Salzburger Kollegin Marlene Svazek – als Kandidat für höchste Bundesämter gehandelt wird?
Was sagte Kunasek im „Krone“-Interview zu einem Wechsel nach Wien? Er fühle sich in der Steiermark „sehr, sehr wohl“, es sei für ihn „eine große Ehre und Herausforderung“, Landeshauptmann zu sein. Aber er habe in der Politik auch gelernt: „Sag niemals nie.“ Um einen anderen Blauen wieder einmal zu zitieren: Der damalige Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer meinte, man werde „sich noch wundern, was alles möglich ist“. Da ist viel dran.
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