Wunsch ans Christkind: Fairer Sozialplan und Geschenke für Tochter

Auch die neunjährige Tochter weiß bereits Bescheid, dass ihre Eltern vielleicht bald ohne Arbeit dastehen könnten. „Sie versteht es, aber man merkt, dass es sie beschäftigt“, so Manfred traurig. „Aber ich sage ihr dann, dass ihr sicher nichts abgehen wird und wir bald einen neuen, guten Job finden werden.“ Und gerade jetzt vor Weihnachten wolle man nicht schon Abstriche bei den Geschenken für die Kleine machen.