Die Angst, keinen guten Job mehr in der Region zu finden, ist groß. In Niederösterreich hat die „Krone“ mit einem Paar gesprochen, das von der Schließung des Ardo-Tiefkühlwerkes in Groß Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, betroffen ist. Auch sie hoffen weiterhin auf einen angemessenen Sozialplan.
Groß war der Schock für Manfred und Tamara P. aus Groß Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, als am 24. September ganz überraschend das Aus ihres Arbeitgebers Ardo verkündet wurde.
Vor allem für Tamara, denn sie ist bereits seit 20 Jahren im Betrieb, derzeit im technischen Service. „Ich war gerade auf einem Mädelswochenende und konnte es gar nicht glauben“, so die 40-Jährige. Sie wusste zwar, dass es eine Versammlung gab. „Aber die gab es regelmäßig, um uns immer wieder auf dem Laufenden zu halten“, erzählt sie. Als sie dann die schlechten Neuigkeiten erfuhr, fiel sie aus allen Wolken.
Alle waren frustriert, als die Nachricht von der Schließung kam, manche Arbeiter haben sogar geweint. Denn einige sind schon seit immer und ewig im Betrieb.
Tamara P., Angestellte bei Ardo
Und auch für ihren Mann Manfred bricht eine Welt zusammen. Er ist zwar erst seit vier Jahren im Betrieb, doch und für ihn ist es der erste Job, „bei dem ich mit einem Lachen in die Arbeit gehe“, so der gelernte Kfz-Mechaniker. Er hatte bereits einige Vorstellungsgespräche, aber noch keine Zusagen und gehaltsmäßig seien die Angebote auch weit unter dem Ardo-Lohn.
Noch immer keine Einigung bei Sozialplan
Kritik gibt es vor allem daran, dass es noch immer keine Einigung für einen akzeptablen Sozialplan für die 240 Mitarbeiter gibt. Sieben Verhandlungsrunden dazu sind bereits gescheitert. Jetzt liegt der Fall bei der Schlichtungsstelle auf.
Die ersten Mitarbeiter müssen bereits im März gehen, weitere im Juni und für Tamara und Manfred ist spätestens im August Schluss. „Wir wollen einen fairen Sozialplan“, so die beiden. Andere Mitarbeiter trifft es teilweise noch härter als sie. „Wir haben Kollegen, die wären in drei Jahren in Pension gegangen.“
Angst haben die beiden auch davor, nicht mehr so schnell gute Jobs zu bekommen. Denn vor allem der Bezirk Gänserndorf leidet bereits jetzt unter einer ständig steigenden Arbeitslosenquote.
Zusammenhalt ist groß – bei Belegschaft und in Bevölkerung
Positiv sei jedoch, dass bereits andere Produktionsfirmen in der Region Bedarf an Arbeitskräften angemeldet hätten, so Tamara. „Und auch der Zusammenhalt hier in der Bevölkerung ist enorm.“ Lobende Worte finden sie auch für die Kollegen. „Obwohl es manche noch härter trifft als uns, gehen alle fleißig weiter arbeiten“, so Tamara.
Wunsch ans Christkind: Fairer Sozialplan und Geschenke für Tochter
Auch die neunjährige Tochter weiß bereits Bescheid, dass ihre Eltern vielleicht bald ohne Arbeit dastehen könnten. „Sie versteht es, aber man merkt, dass es sie beschäftigt“, so Manfred traurig. „Aber ich sage ihr dann, dass ihr sicher nichts abgehen wird und wir bald einen neuen, guten Job finden werden.“ Und gerade jetzt vor Weihnachten wolle man nicht schon Abstriche bei den Geschenken für die Kleine machen.
Trotzdem überlegen die beiden schon, wie und wo sie sich in Zukunft einschränken werden. „Wir brauchen ein neues Auto“, so Tamara. „Momentan haben wir noch Ersparnisse, aber die werden wir bald auflösen müssen.“ Und auch beim neuen Wäschetrockner entschieden sich die beiden bereits bewusst für ein günstigeres Modell.
Ihr Wunsch ans Christkind: „Ein fairer Sozialplan. Und dass vielleicht doch noch ein neues Werk mit einem anderen Investor kommt“, so die beiden.
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