Die Kärntnerin Lisa Perterer hat wie im Vorjahr den Ironman Mexiko in Cozumel gewonnen!
Die WM-Sechste siegte am Sonntag auf der Triathlon-Langdistanz in neuem österreichischem Rekord nach 8:21:56 Stunden.
Der in Cozumel 2013, 2014 und 2018 siegreiche Niederösterreicher Michael Weiss landete zum Abschluss seiner Laufbahn 38 Minuten hinter Gewinner Youri Keulen (NED) in 8:02:26 Stunden auf dem 17. Platz.
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