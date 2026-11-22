Bei schweren Angriffen auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Sonntag gab es mehrere Todesopfer. Ein gut besuchter Supermarkt wurde Bezirk Butschansk von einer Drohne getroffen. Ein fünfstöckiges Wohnhaus in Dymer stürzte ein. In dessen Trümmern konnte abends ein Kind lebend geborgen werden.
Bei dem Angriff auf den Supermarkt wurden zwei Menschen getötet. „Ein ganz normaler Einkaufsgang endete aufgrund eines russischen Angriffs in einer Tragödie“, schrieb Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram. Er warf dem russischen Militär vor, gezielt die Zivilbevölkerung zu terrorisieren.
Vier Todesopfer nach Einsturz, Bub lebend gerettet
Am Abend wurde ein Bub lebend aus den Trümmern geborgen, teilte Tkatschenko mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X, das Kind würde nun die notwendige medizinische Versorgung bekommen. Die Rettungsaktion war am Sonntagabend noch immer am Laufen. „Über zehn Personen gibt es immer noch keine Informationen. Bisher wissen wir, dass tragischerweise vier Menschen getötet wurden“, erklärte Selenskyj.
Selenskyj gab in einem Posting ein Update zu dem Einsatz nach dem Angriff in Dymer:
Das Gebäude sei von einer russischen Shahed-Drohe getroffen worden. Jeder Abschnitt des Hauses sei in Stücke gerissen worden. „Die Rettungsmaßnahmen werden durch ständige neue Luftalarme und erneute Bedrohungen erschwert“, erklärte der ukrainische Präsident weiters. 130 Einsatzkräfte seien vor Ort.
Aufnahmen der Rettungskräfte zeigten, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchten und den Bewohnern halfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen.
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