Vier Todesopfer nach Einsturz, Bub lebend gerettet

Am Abend wurde ein Bub lebend aus den Trümmern geborgen, teilte Tkatschenko mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X, das Kind würde nun die notwendige medizinische Versorgung bekommen. Die Rettungsaktion war am Sonntagabend noch immer am Laufen. „Über zehn Personen gibt es immer noch keine Informationen. Bisher wissen wir, dass tragischerweise vier Menschen getötet wurden“, erklärte Selenskyj.