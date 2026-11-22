Das Wochenende in Gurgl war aus heimischer Sicht leider enttäuschend, das brauchen wir nicht schönreden. Die Damen hatten einen Tag zum Vergessen, die Herren sind mit einem blauen Auge davongekommen. Dank Michi Matt, dem der fünfte Platz guttun wird. Genau wie Joshua Sturm dessen zwölfter. Bei ihm passt der Grundspeed, er ist eine positive Erscheinung in der Slalom-Truppe. Dass er im zweiten Lauf etwas zurückgenommen hat, nach dem Ausfall in Levi ein Ergebnis einfahren wollte, ist verständlich. Und wichtig für Stabilität, Selbstvertrauen und Startnummer.