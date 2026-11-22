Österreichs Slalom-Artisten verpassten beim Heimweltcup in Gurgl das Podest: Während die Damen in ein Debakel schlitterten, keine einzige in die Punkte fuhr, kamen die Herren dank Michael Matt mit einem blauen Auge davon – eine Einschätzung von „Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst.
Das Wochenende in Gurgl war aus heimischer Sicht leider enttäuschend, das brauchen wir nicht schönreden. Die Damen hatten einen Tag zum Vergessen, die Herren sind mit einem blauen Auge davongekommen. Dank Michi Matt, dem der fünfte Platz guttun wird. Genau wie Joshua Sturm dessen zwölfter. Bei ihm passt der Grundspeed, er ist eine positive Erscheinung in der Slalom-Truppe. Dass er im zweiten Lauf etwas zurückgenommen hat, nach dem Ausfall in Levi ein Ergebnis einfahren wollte, ist verständlich. Und wichtig für Stabilität, Selbstvertrauen und Startnummer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.