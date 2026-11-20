Weniger Patienten, geringere Kosten? Diese Rechnung geht in Österreichs Spitälern offenbar nicht auf. Obwohl die Zahl der stationären Krankenhausleistungen seit Jahren sinkt, steigen die Ausgaben kräftig. Der Rechnungshof hat nun mehrere Schwachstellen im heimischen Gesundheitssystem aufgezeigt. Besonders bei der Personalplanung und der Verrechnung von Patienten zwischen den Bundesländern sehen die Prüfer dringenden Handlungsbedarf.
Die Gesundheitsausgaben in Österreich (ohne Langzeitpflege) erreichten 2024 bereits 39,5 Milliarden Euro. Damit wurde die bis 2023 vereinbarte Ausgabenobergrenze von Bund, Ländern und Sozialversicherung um fast 14 Prozent überschritten. Besonders stark schlugen die Krankenanstalten zu Buche: Ihre Gesamtkosten stiegen innerhalb von zehn Jahren um 71 Prozent.
Das geschah allerdings nicht, weil mehr Patienten behandelt wurden. Im Gegenteil: Die Zahl der stationären Leistungen ging seit 2014 um 22 Prozent zurück. Gleichzeitig waren 2024 österreichweit um 13 Prozent mehr Ärztinnen und Ärzte in den Krankenanstalten beschäftigt als zehn Jahre zuvor.
Mehr Ärzte, weniger Patienten pro Stelle
Die Krankenanstaltenträger begründen den höheren Personalbedarf unter anderem mit der seit 2015 geltenden Begrenzung der ärztlichen Arbeitszeit und der zunehmenden Spezialisierung in der Medizin. Konkrete Zahlen dazu, wie viele zusätzliche Ärzte tatsächlich benötigt werden, konnte der Rechnungshof allerdings nicht finden.
Die Prüfer verweisen zudem auf einen deutlichen Rückgang der Produktivität: Die Zahl der stationären Krankenhausaufenthalte je ärztlicher Vollzeitstelle sank zwischen 2014 und 2024 um 31 Prozent.
Auch die Teilzeitbeschäftigung nahm zu. In Niederösterreich, dem Schwerpunkt der Prüfung, stieg die Teilzeitquote unter Ärzten zwischen 2019 und 2024 von 26 auf 32 Prozent. Auffällig ist außerdem, dass rund zwei Drittel der Ärzte zwischen 51 und 60 Jahren eine Nebenbeschäftigung angaben.
Der Rechnungshof empfiehlt deshalb, bei Teilzeitanträgen ohne gesetzlichen Anspruch künftig genauer hinzusehen. Dabei soll geprüft werden, ob berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und keine wichtigen dienstlichen Interessen gegen eine Genehmigung sprechen.
Bundesländer konkurrieren um Ärzte
Ein weiteres Problem sehen die Prüfer in der fehlenden bundesweiten Personalbedarfsplanung. Die Länder konkurrieren um medizinisches Personal und versuchen, Ärzte auch mit höheren Gehältern für ihre Spitäler zu gewinnen. Das treibt wiederum die Kosten nach oben.
Der Rechnungshof fordert deshalb eine überregionale Steuerung. Es müsse erhoben werden, in welchen medizinischen Fachrichtungen wie viele Ärzte benötigt werden. Daraus soll sich auch ableiten lassen, wie viele Ausbildungsstellen notwendig sind. Zudem empfehlen die Prüfer ein abgestimmtes Vorgehen der Krankenhausträger bei den ärztlichen Gehaltsmodellen.
Streit um Gastpatienten bleibt ungelöst
Besonders deutlich wird der Handlungsbedarf auch bei der Finanzierung sogenannter Gastpatienten. Gemeint sind Menschen, die außerhalb ihres Wohnsitz-Bundeslandes im Krankenhaus behandelt werden. Vor allem zwischen Wien und Niederösterreich gibt es dabei erhebliche Patientenströme.
Zwischen 2018 und 2024 entfielen jährlich durchschnittlich 70.524 stationäre Aufenthalte in Wiener Spitälern auf Menschen mit Wohnsitz in Niederösterreich. Insgesamt machten Gastpatienten in Wien 21 Prozent aller Spitalsaufenthalte aus. In Niederösterreich lag ihr Anteil dagegen bei neun Prozent.
Trotz wiederholter Empfehlungen des Rechnungshofes fehlt bis heute eine allgemein akzeptierte Grundlage dafür, wie diese Leistungen zwischen den Bundesländern finanziert werden sollen. Positiv erwähnen die Prüfer hingegen eine heuer zwischen Oberösterreich und der Steiermark vereinbarte bilaterale Lösung.
Spitalsschließungen werden positiv betrachtet
Obwohl der Bericht vor allem die Situation in Niederösterreich untersucht, betreffen viele der aufgezeigten Probleme das gesamte österreichische Gesundheitssystem. Im Bundesland selbst haben insbesondere kleinere und abgelegene Krankenhäuser Schwierigkeiten, Ärzte in bestimmten medizinischen Fachrichtungen nachzubesetzen.
Positiv beurteilt der Rechnungshof den neuen Gesundheitsplan 2040+. Dieser sieht vor, medizinische Angebote stärker auf leistungsfähige Standorte und Schwerpunkthäuser zu konzentrieren. Einzelne Spitäler sollen als solche aufgelassen werden. Gleichzeitig sollen in sämtlichen Bezirkshauptstädten Primärversorgungseinheiten entstehen.
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