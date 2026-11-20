Die Infografik zeigt die Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Österreich von 2015 bis 2024 ohne Langzeitpflege. Die Gesamtausgaben steigen um 60 % von 32,6 auf 52,1 Milliarden Euro. Öffentliche Ausgaben wachsen um 65 %, private um 46 %. Spitalsambulanzen verzeichnen mit 144 % den stärksten Anstieg, gefolgt von niedergelassenem Bereich mit 63 % und stationärer Versorgung mit 53 %. Das nominale BIP wächst im Vergleich um 44 %. Quelle: Parlament/Budgetdienst.