Ein Seemann wurde leicht verletzt

Der russische Frachter war am Samstag in der Nähe der russischen Insel Gogland von einer Drohne getroffen worden, die der finnische Grenzschutz der Ukraine zuordnete. In der Folge brach ein Feuer auf der „Sparta II“ aus und der Frachter trieb in finnische Gewässer ab. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht, ein Seemann wurde leicht verletzt. Bei den Löscharbeiten unterstützten Schiffe aus Estland und Russland die Finnen.