Von Drohne angegriffen
Russen-Frachter wird in Heimat geschleppt
Das russische Frachtschiff „Sparta II“ wird nach einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff vom Samstag und einem Brand an Bord in russische Gewässer im Finnischen Meerbusen geschleppt. „Das Schleppen hat begonnen. Wärmebildkameras zeigen, dass einige der Container warm sind, aber das Schiff ist stabil genug“, so der finnische Grenzschutz am Sonntag.
Das sei „die beste und sicherste Lösung für Finnland“, fügte der Seesicherheitschef beim Grenzschutz, Mikko Hirvi, hinzu.
Ein Seemann wurde leicht verletzt
Der russische Frachter war am Samstag in der Nähe der russischen Insel Gogland von einer Drohne getroffen worden, die der finnische Grenzschutz der Ukraine zuordnete. In der Folge brach ein Feuer auf der „Sparta II“ aus und der Frachter trieb in finnische Gewässer ab. Die 16 Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht, ein Seemann wurde leicht verletzt. Bei den Löscharbeiten unterstützten Schiffe aus Estland und Russland die Finnen.
Frachter könnte Militärgüter geladen haben
Der Ortungsdienst MarineTraffic gibt an, die „Sparta II“ sei am Freitagabend in St. Petersburg ausgelaufen und auf dem Weg zum Hafen von Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad gewesen. Was der Frachter geladen hatte, blieb unklar. Laut der Internetseite OpenSanctions steht das Schiff unter ukrainischen und US-Sanktionen wegen des Verdachts, Militärgüter aus Syrien nach Russland zu transportiert zu haben.
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