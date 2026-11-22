„Eine Schande!“
Gipfel gescheitert: Welt versagt beim Klimaschutz
Nach dem Desaster in der Türkei steht die Welt vor dem Abgrund in Sachen Klimaschutz. Der Gipfel zerschellte am Sonntag an den Blockaden aus Russland und Saudi Arabien.
In Marathonverhandlungen hatten die Delegierten bis zuletzt zumindest um einen Minimalkonsens gerungen. Sonntagmittag endete dennoch alles in einem Fiasko, das als Schande der Weltengemeinschaft in die Geschichte eingehen wird. Doch das hatte sich von Anfang an abgezeichnet. Denn aus allen Dokumenten war der historische Beschluss von Dubai gestrichen worden. Auf dieser Welt-Ökokonferenz im Jahr 2023 war der Ausstieg aus Erdöl, Kohle und Gas beschlossen worden.
Ölscheichs blieben bis zuletzt bei Blockade
Das fossile Aus war von Anfang an für die EU eine klare rote Linie. Der irische Klimaschutzminister Darragh O’Brien, der für die EU leitete, hatte unmissverständlich wissen lassen: „Wir werden keine Abschlusserklärung unterschreiben, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden.“ Auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra warnte bis zuletzt davor, dass es dann eben keinen Deal geben werde. Die Ölscheichs in Saudi Arabien und Russland blieben dennoch hart. Während Riad auf technische Lösungen zur CO₂-Abscheidung verwies, schob Moskau als Argumente Energieknappheit und Preisschocks vor. Mehr noch: Die Verhandler von Putins Gnaden wollten sogar Atomenergie als sauber und sicher hinstellen.
Diese Klimakonferenz ist für die Umwelt eine Katastrophe! Wir werden dennoch weiter kämpfen.
Jasmin Duregger, Greenpeace-Aktivistin
Bild: © Marie Jacquemin / Greenpeace
Düstere Zukunftsprognose
Entsetzt reagierten Global 2000, Greenpeace, Südwind sowie Monika Langthaler („Arnold Scharzenegger-Climate Initiative“). UNO-General António Guterres zeigte sich bestürzt. Umweltminister Norbert Totschnig übte seinerseits heftige Kritik an diesem „fossilen Fiasko“. Kommendes Jahr, bei der COP32 in Eritrea wird vermutlich erfolglos weiter verhandelt. Denn die Fronten sind verhärtet.
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