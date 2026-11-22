Ölscheichs blieben bis zuletzt bei Blockade

Das fossile Aus war von Anfang an für die EU eine klare rote Linie. Der irische Klimaschutzminister Darragh O’Brien, der für die EU leitete, hatte unmissverständlich wissen lassen: „Wir werden keine Abschlusserklärung unterschreiben, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden.“ Auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra warnte bis zuletzt davor, dass es dann eben keinen Deal geben werde. Die Ölscheichs in Saudi Arabien und Russland blieben dennoch hart. Während Riad auf technische Lösungen zur CO₂-Abscheidung verwies, schob Moskau als Argumente Energieknappheit und Preisschocks vor. Mehr noch: Die Verhandler von Putins Gnaden wollten sogar Atomenergie als sauber und sicher hinstellen.