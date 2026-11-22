Es ist der Sektor, der Österreichs Wohlstand begründet hat: die Herstellung von Waren. Ob in der Lebensmittelproduktion, in der Metallindustrie, im Maschinenbau, in der Chemiebranche oder in der Möbelherstellung – Hunderttausende arbeiten hier. Doch was verdienen sie tatsächlich? Die neuesten amtlichen Zahlen zeigen: Der Einstieg ist hart, doch mit den Jahren steigt Löhne und Gehälter stark an. Wir zeigen die echten Durchschnitts-Einkommen – aufgeschlüsselt nach Arbeitern und Angestellten, nach Geschlecht und sogar nach Alterskategorie. Darüberhinaus verrät ein Gehalts-Experte, wie Sie Ihr Einkommen in Industrie und Handwerk steigern können.