Der 34 Jahre alte Wiener wurde in der 87. Minute eingewechselt und erlebte das 1:1 seines Klubs beim FC Bologna – das zehnte sieglose Spiel in Folge – beim Schlusspfiff direkt auf dem Rasen. Zu dem Zeitpunkt waren die Tore schon gefallen: Bolognas Führungstreffer durch Nadir Zortea (43.) hatte Nicolo Zaniolo (67.) ausgeglichen.