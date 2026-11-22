Es mögen nur ein paar Minuten ganz am Ende gewesen sein, aber dennoch: David Alaba ist zurück!
Nach etwas mehr als einem Monat Verletzungspause hat der langjährige Leader des rot-weiß-roten Nationalteams sein Comeback für Udinese Calcio gegeben!
Der 34 Jahre alte Wiener wurde in der 87. Minute eingewechselt und erlebte das 1:1 seines Klubs beim FC Bologna – das zehnte sieglose Spiel in Folge – beim Schlusspfiff direkt auf dem Rasen. Zu dem Zeitpunkt waren die Tore schon gefallen: Bolognas Führungstreffer durch Nadir Zortea (43.) hatte Nicolo Zaniolo (67.) ausgeglichen.
Genoa ohne Österreicher siegreich
Durch den Punktgewinn konnte Udinese aber immerhin die „Rote Laterne“ an den punktgleichen Neo-Letzten Venezia weitergeben. Bologna ist Liga-Neunter. Unmittelbar dahinter folgt Genoa, das ohne die ÖFB-Akteure Franz Stolz, David Puczka und Elias Havel 2:0 bei Sassuolo siegte. Juventus Turin gab sich beim Heim-4:0 gegen Venezia keine Blöße.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.