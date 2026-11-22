Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag in der 22. Runde daheim gegen den VSV 7:4. Die Südtiroler siegten in Szekesfehervar 5:2 und liegen weiterhin einen Punkt vor Linz. Der KAC bezwang Budapest 5:4 nach Penaltyschießen, Salzburg Nachzügler Innsbruck 3:2. Die Vienna Capitals entschieden auch das zweite Auswärtsduell mit Mailand innerhalb von 24 Stunden für sich, sie setzten sich 6:2 durch.