Die Black Wings Linz bleiben Tabellenführer Bozen in der ICE Hockey League auf den Fersen!
Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag in der 22. Runde daheim gegen den VSV 7:4. Die Südtiroler siegten in Szekesfehervar 5:2 und liegen weiterhin einen Punkt vor Linz. Der KAC bezwang Budapest 5:4 nach Penaltyschießen, Salzburg Nachzügler Innsbruck 3:2. Die Vienna Capitals entschieden auch das zweite Auswärtsduell mit Mailand innerhalb von 24 Stunden für sich, sie setzten sich 6:2 durch.
800. Liga-Spiel für Lebler
In Linz zelebrierte Brian Lebler sein 800. Liga-Spiel mit einem Treffer zum 2:1. Der zehnte Sieg der Black Wings im elften Heimspiel fiel nach ausgeglichenem Verlauf bis zur Schlussviertelstunde letztlich noch deutlich aus. Der von großen Finanzproblemen geplagte VSV kassierte die dritte Niederlage in Serie.
Salzburg mühte sich in Innsbruck zu einem knappen Erfolg, den Dennis Robertson in der 41. Minute mit seinem Tor zum 3:2 fixierte. Michael Raffl leistete die Vorlage, womit der Ex-NHL-Profi auch im zehnten Spiel in Serie punktete. Die Innsbrucker kassierten die elfte Niederlage in Serie.
In Klagenfurt behielten die Rotjacken gegen Budapest in einem Schlagabtausch erst nach Überstunden die Oberhand. Mit seinem Tor zum 1:1 traf Travis St. Denis auch im fünften Spiel in Serie. Für die Caps netzten in Mailand Jakob Lilja und Jeremy Gregoire jeweils doppelt ein. Durch den Erfolg verdrängten die Wiener den Liga-Neuling von Tabellenplatz neun.
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