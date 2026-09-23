Kindesmissbrauch: Jetzt warnt der Vatikan vor KI

In Sachen Kindesmissbrauch in den eigenen Reihen hat die Katholische Kirche spät reagiert – was die Gefahren und Risiken von Künstlicher Intelligenz betrifft, will man sich frühzeitig wappnen. „Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Staat auf der Welt gibt, wo so viel über KI geredet wird wie im Vatikan“, sagt der deutsche Jesuitenpater und Missbrauchsexperte Hans Zollner bei einem Wien-Besuch.