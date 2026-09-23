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Kindesmissbrauch: Jetzt warnt der Vatikan vor KI

Leben
23.09.2026 15:52
Jesuitenpater Hans Zollner, einer der führenden Experten für Missbrauchsprävention, auf ...
Jesuitenpater Hans Zollner, einer der führenden Experten für Missbrauchsprävention, auf Wien-Besuch: Der Vatikan gilt als wichtige Drehscheibe für KI-Diskussionen.(Bild: Krone-Collage/tete_escape - stock.adobe.com, Eva Manhart)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

In Sachen Kindesmissbrauch in den eigenen Reihen hat die Katholische Kirche spät reagiert – was die Gefahren und Risiken von Künstlicher Intelligenz betrifft, will man sich frühzeitig wappnen. „Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Staat auf der Welt gibt, wo so viel über KI geredet wird wie im Vatikan“, sagt der deutsche Jesuitenpater und Missbrauchsexperte Hans Zollner bei einem Wien-Besuch.

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Das Familienfoto aus dem Urlaub ist schnell irgendwo gepostet - und was damit weiter passiert, darüber hat man längst die Kontrolle verloren. Zusätzlich eröffnet Künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten – leider auch im kriminellen Bereich. So ist es vom harmlosen „Kind-am-Strand“-Foto bis zum KI-generierten Missbrauchsvideo mit realen Elementen mittlerweile nur ein kurzer Weg.

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