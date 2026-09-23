„Da geht dir auf der Geraden dann der Saft aus“

Spannend wird es in der Stadt am Kaspischen Meeres vor allem auf der Start-Ziel-Passage. „Im Stadtinneren gibt es viele Bremsmanöver, aber auf der langen Geraden geht dir dann irgendwann der Saft aus.“ Nach dem ersten Drittel des Abschnitts wird der Top-Speed bereits erreicht sein, danach müsse man ohne Batterie-Power mit dem normalen Verbrennungsmotor bis zum Ende durchziehen. „Das ist halt einfach eine Nebenerscheinug des neuen Reglement,“ weiß der GPDA-Präsidnet.