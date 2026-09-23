DAS ist für Sylvie Meis beim Flirten ein No-Go

„Expertin der Liebe“ – aber selbst Single

Die Moderatorin beschäftigt sich derzeit wieder intensiv mit der Suche nach der großen Liebe. Aktuell wird eine neue Staffel der Show „Love Island VIP“ bei RTLzwei ausgestrahlt (immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLzwei und sieben Tage vorab auf RTL+). Singles – zum Teil bekannte Realitystars, zum Teil bisher noch unbekannt – verpartnern sich dabei in einer Villa in Griechenland. Meis begleitet sie durch ihre Liebesabenteuer. Mit dabei sind zum Beispiel Ex-„Bachelor“ Martin Braun und Dschungelcamp-Star Eva Benetatou.