DAS ist für Sylvie Meis beim Flirten ein No-Go

Sylvie Meis hält viele Männer für viel zu zögerlich und unaufmerksam beim Flirten. „Gefühlt brauchen sie eine Stunde lang 30 klare Signale, bis sie verstehen, dass eine Frau an ihnen interessiert ist“, seufzte die 48-Jährige, die aktuell selbst Single ist.
„Ich finde ja, dass einmal Hinschauen genügen sollte, um zu verstehen, was los ist“, erklärte Meis im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur weiter. Aber Männer achteten oft nicht auf die entsprechenden Signale.
Meis will keine Zeit verplempern
Die Moderatorin hat das genau analysiert. „Man muss sich durch die Haare fahren, drei Sekunden länger hinschauen, wieder wegschauen und ein bisschen kichern – und erst dann versteht ein Mann, dass er sie ansprechen darf“, sagte sie. „Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist mir viel zu langweilig“, kritisierte sie.
Wenn sie einen Mann gut finde, dann spreche sie ihn einfach direkt an. Für die andere Variante sei ihr die „Zeit zu kostbar“.
„Expertin der Liebe“ – aber selbst Single
Die Moderatorin beschäftigt sich derzeit wieder intensiv mit der Suche nach der großen Liebe. Aktuell wird eine neue Staffel der Show „Love Island VIP“ bei RTLzwei ausgestrahlt (immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLzwei und sieben Tage vorab auf RTL+). Singles – zum Teil bekannte Realitystars, zum Teil bisher noch unbekannt – verpartnern sich dabei in einer Villa in Griechenland. Meis begleitet sie durch ihre Liebesabenteuer. Mit dabei sind zum Beispiel Ex-„Bachelor“ Martin Braun und Dschungelcamp-Star Eva Benetatou.
„Ich gehe da rein als Expertin der Liebe, aber ich bin gleichzeitig immer noch Single – das ist natürlich auch ein bisschen witzig“, sagte Meis der dpa zu ihrer Rolle. Doch sie versicherte: „Trotzdem habe ich eine Menge Ahnung von der Liebe.“
Die Moderatorin war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.
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