Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politische Allianz

Burgenland fordert mehr Hilfe für ME/CFS-Patienten

Burgenland
23.09.2026 16:00
Im März diesen Jahres forderten tausend Menschen vor dem Parlament in Wien bessere Versorgung ...
Im März diesen Jahres forderten tausend Menschen vor dem Parlament in Wien bessere Versorgung der Patienten und kritisierten „willkürliche Gutachten“, mit denen Betroffenen Pflegegeld verwehrt wird.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Im Burgenland ziehen SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne bei der Versorgung von Patienten, die am Chronischen Fatigue-Syndrom (kurz ME/CFS) leiden, an einem Strang. Ihr gemeinsamer Vorstoß für bessere medizinische Behandlung und soziale Absicherung soll nun auch in anderen Landtagen und im Parlament zum Thema werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rund 2400 Menschen im Burgenland sind von ME/CFS betroffen. Viele können nicht mehr arbeiten, selbst geringe Belastungen verschlimmern oft die Beschwerden. Fehldiagnosen und der Kampf um finanzielle Unterstützung kommen hinzu.

Gemeinsamer Vorstoß aus dem Burgenland (v.li.): Markus Ulram (ÖVP), Margit Paul- Kientzl ...
Gemeinsamer Vorstoß aus dem Burgenland (v.li.): Markus Ulram (ÖVP), Margit Paul- Kientzl (Grüne), Roland Fürst (SPÖ) und Christian Ries (FPÖ)(Bild: SPÖ-Landtagsklub)

Das Burgenland baut die medizinische Versorgung deshalb aus. Anfang Oktober öffnet in der Klinik Oberwart eine eigene ME/CFS-Ambulanz, in Bad Tatzmannsdorf startet ein spezielles Therapieprogramm. Für weitere Verbesserungen ziehen nun alle vier Landtagsparteien an einem Strang. SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne bringen heute gemeinsam einen Dringlichkeitsantrag im Landtag ein. „Wir wollen vom Burgenland aus ein wirklich deutliches Signal im Sinne der Betroffenen aussenden, dass hier etwas weitergeht“, sagt SPÖ-Klubchef Roland Fürst.

Lesen Sie auch:
Betroffene von ME/CFS können oft nicht einmal aufstehen oder Zähneputzen.
ME/CFS, Long Covid
So soll diesen Patienten jetzt geholfen werden
26.06.2026
ME/CFS-Expertin:
„Die Versorgung muss irgendwie einmal beginnen“
26.07.2026
ME/CFS
Wenn die Kraft für Essen und Umarmungen fehlt…
20.09.2026

Die Parteien fordern vom Bund deshalb spezialisierte Behandlungsstellen und Reha-Angebote, verbindliche Standards bei Diagnose und Begutachtung sowie mehr Fachwissen in der Ausbildung. FPÖ-Klubobmann Christian Ries: „Von hundert auf null innerhalb kürzester Zeit zurückzufallen“, könne das ganze Leben verändern. Auch die soziale Absicherung der Betroffenen soll verbessert werden. Pensionsversicherung und AMS sollen ihre Gutachter speziell schulen, ein Härtefallfonds soll bei akuter finanzieller Not helfen.

ME/CFS ist eine schwere, chronische Multisystemerkrankung, die zu extremer Erschöpfung und tiefgreifenden Fehlregulationen im Körper führt. Der Begriff steht für Myalgische Enzephalomyelitis bzw. Chronisches Fatigue-Syndrom.

  • Auslöser: Die Krankheit beginnt oft nach einer viralen Infektion (wie Epstein-Barr-Virus, Grippe oder COVID-19).
  • Ursachen: Das Immunsystem, das Nervensystem und der Stoffwechsel sind gestört. Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig erforscht.
  • Symptomlinderung: Ärzte behandeln einzelne Beschwerden wie Schmerzen oder Schlafstörungen mit Medikamenten.
  • Heilung: Es gibt bisher keine zugelassene Therapie oder Heilung.

Vorstoß geht über Landesgrenzen hinaus
ÖVP-Gesundheitssprecher Markus Ulram will vor allem die Versorgung weiter ausbauen: „Das Beste für die Patienten erreichen, darum geht es uns gemeinsam.“ Grünen-Klubobfrau Margit Paul-Kientzl fordert speziell zugeschnittene Angebote: „Eine Routinebehandlung wird nicht ausreichen.“ Auch mehr Forschung steht auf der Forderungsliste. SPÖ-Klubobmann Fürst kündigt zudem an, den Vorstoß in andere Landtage und ins Parlament zu tragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
23.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 19°
Symbol stark bewölkt
Güssing
6° / 20°
Symbol wolkig
Mattersburg
9° / 19°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
8° / 19°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 19°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.748 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
130.752 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.998 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1944 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1756 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1523 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Burgenland
1 plus 1 GRATIS
Die Kaiserwiese bebt! Morgen heißt‘s: „O‘zapft is“
Luxus mit Wow-Effekt
5-Sterne-Resort im Blaufränkischland in Planung
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
Nach Blindverkostung
Rot-Goldene Traube: 30 Top-Winzer auf Siegeskurs
Kultband wird 30!
Die Präsidenten: „Wir regieren mit Rock‘n‘Roll!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf