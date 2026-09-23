Burgenland fordert mehr Hilfe für ME/CFS-Patienten

Das Burgenland baut die medizinische Versorgung deshalb aus. Anfang Oktober öffnet in der Klinik Oberwart eine eigene ME/CFS-Ambulanz, in Bad Tatzmannsdorf startet ein spezielles Therapieprogramm. Für weitere Verbesserungen ziehen nun alle vier Landtagsparteien an einem Strang. SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne bringen heute gemeinsam einen Dringlichkeitsantrag im Landtag ein. „Wir wollen vom Burgenland aus ein wirklich deutliches Signal im Sinne der Betroffenen aussenden, dass hier etwas weitergeht“, sagt SPÖ-Klubchef Roland Fürst.