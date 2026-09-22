Kabarettist verrät:

Auf diesem Promi-Fest wird man Harry G nie sehen

Adabei-TV Clips
22.09.2026 17:14
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Harry G nimmt die Schickeria gerne aufs Korn – und zieht auch für sich selbst klare Grenzen. Im krone.tv-Talk verrät der erfolgreiche Kabarettist, bei welchem großen Fest eines Topmodels man ihn nie antreffen wird. Außerdem spricht er über den  Humor der Österreicher, sein neues Programm „Obacht!“ und warum Social Media heute auch für Comedians unverzichtbar ist.

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