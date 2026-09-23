Selbstgemacht: Tortellini mit Ricottafüllung

Max Impertro zeigt Tanja heute sein italienisches Lieblingsrezept. Der versierte Kochprofi aus Salzburg bereitet den Pastateig natürlich selbst zu und Tanja hilft bei der köstlichen Füllung mit Ricotta und Minze. Gemeinsam formen die beiden formschöne Tortellini. Dazu gibt es eine gebratene Garnele. Guten Appetit!