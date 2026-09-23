Selbstgemacht: Tortellini mit Ricottafüllung

Max Impertro zeigt Tanja heute sein italienisches Lieblingsrezept. Der versierte Kochprofi aus Salzburg bereitet den Pastateig natürlich selbst zu und Tanja hilft bei der köstlichen Füllung mit Ricotta und Minze. Gemeinsam formen die beiden formschöne Tortellini. Dazu gibt es eine gebratene Garnele. Guten Appetit!
Zutaten Pastateig:
100g glattes Mehl, 1 Ei, 1 Schuss Olivenöl, Prise Salz
Zubereitung:
Alle Zutaten zu einem glatten, elastischen Teig verkneten und mindest5ens 30 Min. rasten lassen. Anschließend dünn auswalken und runde Formen ausstechen (z.B. mit einem Glas).
Zutaten Füllung: 100g Ricotta abgetropft, etwas geriebener Parmesan, Minze auf Wunsch, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Alle Zutaten gut verrühren und mit einem Teelöffel auf die runden Teigformen platzieren. Zuklappen und wie im Video gezeigt zu Tortellini drehen. Anschließend ca. 5 Minuten in siedendem Wasser ziehen lassen.
Die Garnele in etwas Olivenöl braten und zu den Tortellini servieren.